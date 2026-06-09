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टूटा जबड़ा, चेहरे पर प्रोटेक्टिव ब्रेस; फिर भी देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है ये जांबाज खिलाड़ी

Fifa world cup 2026: इंग्लैंड के डिफेंडर जेड स्पेंस टूटे जबड़े के बावजूद 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं. थॉमस ट्यूशेल की टीम में उनके चयन और इंग्लैंड के ग्रुप मुकाबलों के पूरे शेड्यूल की जानकारी यहां पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:48 PM IST
टूटा जबड़ा, चेहरे पर प्रोटेक्टिव ब्रेस; फिर भी देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है ये जांबाज खिलाड़ी
Image Credit: इंग्लैंड के फुटबॉलर जेड स्पेंस.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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