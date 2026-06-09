/टूटा जबड़ा, चेहरे पर प्रोटेक्टिव ब्रेस; फिर भी देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है ये जांबाज खिलाड़ी

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड के जेड स्पेंस अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रहे हैं. भले ही उनका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया हो, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है. प्रीमियर लीग क्लब टोटेनहम हॉटस्पर के इस फुल-बैक ने पिछले सितंबर में इंग्लैंड के पहले मुस्लिम सीनियर इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा था. चोट के बावजूद उन्होंने थॉमस ट्यूकेल की टीम में अपनी जगह पक्की की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 की जीत में उन्होंने हैरी केन के विजयी गोल के लिए असिस्ट भी प्रदान किया था.
प्रीमियर लीग के सीजन के आखिरी से एक पहले वाले मैच में चेल्सी के स्ट्राइकर लियाम डेलाप के साथ एक टक्कर के दौरान स्पेंस का जबड़ा टूट गया था. इस चोट को पूरी तरह ठीक होने में तीन महीने का समय लगेगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ल्ड कप एक सुरक्षात्मक मास्क या ब्रेस पहनकर खेलना होगा. यह चोट टीम की घोषणा से कुछ दिन पहले ही लगी थी, जिससे उनके शामिल होने पर काफी बहस छिड़ गई थी, लेकिन स्पेंस ने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया.
चोट के बारे में बात करते हुए स्पेंस ने पत्रकारों से कहा, ''यह थोड़ा असहज है, लेकिन स्थिति ऐसी ही है.'' उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में पूरी घटना को देखते हुए कहा, ''यह दर्दनाक था लेकिन सौभाग्य से मैं फुटबॉल अपने पैरों से खेलता हूं, अपने जबड़े से नहीं, इसलिए मैं ठीक था.'' स्पेंस वर्तमान में इंग्लैंड टीम के साथ अमेरिका में हैं और वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटे हैं.
वर्ल्ड कप टीम में बुलावे पर स्पेंस ने कहा कि यह दिखाता है कि मैनेजर उन पर और उनकी गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं. उन्होंने इसे एक बड़ा सम्मान बताया और कहा कि अपने देश के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात है और वह यहां आकर बेहद खुश हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछला सीजन काफी कठिन रहा है, लेकिन उनका मानना है कि सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है.''
इंग्लैंड को ग्रुप एल (Group L) में रखा गया है और टीम 17 जून को टेक्सास के आर्लिंगटन स्थित डलास स्टेडियम में क्रोएशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. गौरतलब है कि 2018 के सेमीफाइनल में क्रोएशिया ने ही इंग्लैंड को बाहर किया था. इसके बाद टीम 23 जून को बोस्टन स्टेडियम में घाना का सामना करेगी और 27 जून को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में पनामा के खिलाफ अपने ग्रुप चरण का समापन करेगी.