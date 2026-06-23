फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड चर्चा में हैं. वह लगातार 'गोल्डन बूट' की रेस में बने हुए हैं. उन्होंने दो मैच में चार गोल दागे और अपनी टीम को अगले राउंड में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पर्सनल लाइफ में हालैंड लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनकी लव स्टोरी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. हम आपको उनकी पार्टनर इसाबेल हॉगसेंग जोहानसन के बारे में बताने जा रहे हैं. उनकी लव स्टोरी से कुछ ही फैंस वाकिफ होंगे.
मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड मैदान पर अपनी रफ्तार और गोल करने के हुनर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. लेकिन मैदान से दूर, उनकी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत और शांत पहलू भी है. हालैंड पिछले कई सालों से अपनी बचपन की दोस्त और पूर्व सॉकर खिलाड़ी इसाबेल हॉगसेंग जोहानसन के साथ रिलेशनशिप में हैं.
हालैंड और इसाबेल नॉर्वे के एक ही शहर में पले-बढ़े हैं. दोनों का फुटबॉल से पुराना नाता रहा है और दोनों ने एक ही सॉकर क्लब, 'ब्राइन FK' के लिए खेला है. हालांकि वे बचपन से एक-दूसरे को जानते थे और दोस्त थे. लेकिन दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई समय का पता नहीं चला. पिछले चार साल से दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
सितंबर 2025 में नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टर NRK पर एक इंटरव्यू के दौरान हालैंड ने अपनी लव स्टोरी का राज खोला. उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा. वह मेरे ही क्लब, ब्राइन में खेलती थीं. उन्होंने ही मुझे पसंद किया था. मैंने उन्हें पसंद नहीं किया था." अक्टूबर 2025 के एक YouTube वीडियो में हालैंड ने यह भी बताया कि उन्हें बचपन की बातें ज्यादा याद नहीं हैं. हालैंड के मुताबिक: "उन्हें कई बार याद है कि जब हम छोटे थे तो उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं है.
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2024 में दोनों माता-पिता बने, हालैंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी टी-शर्ट के अंदर फुटबॉल रखकर 'बेबी बंप' की नकल की थी और कैप्शन में लिखा था "soon" इतने बड़े ग्लोबल स्टार होने के बावजूद हालैंड और इसाबेल घर पर बेहद सामान्य जिंदगी जीना पसंद करते हैं. उन्होंने बताया, "मैं खाना बनाता हूं. शायद यह बात उसे थोड़ी शर्मिंदा करने वाली लगे, लेकिन उसे गेम्स खेलना पसंद है. इसलिए हम साथ में Minecraft खेलते हैं. हम घर वगैरह बनाते हैं या फिर हम ब्राइन (Bryne) घर जाते हैं और कबाब ऑर्डर करते हैं."