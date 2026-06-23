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कौन हैं एर्लिंग हालैंड की गर्लफ्रेंड? फुटबॉल में चलता था नाम, 4 साल से चल रही डेटिंग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड चर्चा में हैं. वह लगातार 'गोल्डन बूट' की रेस में बने हुए हैं. उन्होंने दो मैच में चार गोल दागे और अपनी टीम को अगले राउंड में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पर्सनल लाइफ में हालैंड लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनकी लव स्टोरी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:06 PM IST
कौन हैं एर्लिंग हालैंड की गर्लफ्रेंड? फुटबॉल में चलता था नाम, 4 साल से चल रही डेटिंग
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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