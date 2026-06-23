2024 में दोनों माता-पिता बने, हालैंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी टी-शर्ट के अंदर फुटबॉल रखकर 'बेबी बंप' की नकल की थी और कैप्शन में लिखा था "soon" इतने बड़े ग्लोबल स्टार होने के बावजूद हालैंड और इसाबेल घर पर बेहद सामान्य जिंदगी जीना पसंद करते हैं. उन्होंने बताया, "मैं खाना बनाता हूं. शायद यह बात उसे थोड़ी शर्मिंदा करने वाली लगे, लेकिन उसे गेम्स खेलना पसंद है. इसलिए हम साथ में Minecraft खेलते हैं. हम घर वगैरह बनाते हैं या फिर हम ब्राइन (Bryne) घर जाते हैं और कबाब ऑर्डर करते हैं."