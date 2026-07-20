FIFA World Cup: कौन हैं फेरान टोरेस? जिन्होंने तोड़ दिया मेसी का सपना, इस गोल को कभी नहीं भूलेगा अर्जेंटीना

Who is Ferran Torres: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया. 2010 के बाद 16 सालों तक स्पैनिश फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए तरसती रही, लेकिन अब ये तड़प खत्म हो चुकी है. रविवार को देर रात हुए फाइनल में स्पेन फुटबॉल टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को बुरी तरह से पस्त कर दिया. पूरे मैच के दौरान स्पेन की टीम कंट्रोल में दिखी. हालांकि, 105 मिनट तक अर्जेंटीना के गोल कीपर ने उन्हें गोल करने से रोककर रखा. लेकिन कब तक... एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फारेन टोरेस ने चीते की चाल दिखाई और मेसी की टीम के होश उड़ा दिए.
मैच के 106वें मिनट में वो पल आया, जिसने मेसी के करोड़ों फैंस को तो गहरा जख्म दिया, लेकिन स्पेन में खुशी की लहर दौड़ उठी. निको विलियम्स के पास को फारेन टोरेस ने रोली की रफ्तार से नेट में डाल दिया और स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी. टोरेस का ये गोल मैच विनिंग गोल साबित हुआ.
29 फरवरी, 2000 को जन्में फारेन टोरेस अब स्पेन के सुपर हीरो बन चुके हैं. उनके कारण देश को जश्न में डूबने का मौका मिला है. एक ऐसा जश्न, जिसका स्पैनिश फैंस 16 सालों से इंतजार कर रहे थे. दिलचस्प बात ये है कि 2010 में जब स्पेन पहली बार चैंपियन बना था, तब भी मैच में एक ही गोल आए थे वो भी एक्स्ट्रा टाइम में. आंद्रेस इनिएस्ता हीरो बने थे, लेकिन अब उन्हें नया साथी मिल चुका है.
फेरान टोरेस स्पेन के स्टार फुटबॉलर हैं, जो अपनी तेज रफ्तार, बेहतरीन ऑफ-द-बॉल मूवमेंट और कई अटैकिंग पोजिशन पर खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. वो क्लब फुटबॉल में बार्सिलोना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पेन की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं. अर्जेंटीना के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उन्हें शुरुआती प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. वो बतौर सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी मैदान पर उतरे और स्पेन को जीत दिला दी.
फेरान टोरेस ने बचपन में वेलेंसिया की अकादमी जॉइन की और 2017 में सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया. वो 21वीं सदी में जन्मे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने ला लीगा में वेलेंसिया के लिए खेला. उनके प्रदर्शन ने जल्द ही यूरोप के बड़े क्लबों का ध्यान खींचा. टोरेस जनवरी 2022 में बार्सिलोना से जुड़े. शुरुआत में उन्हें लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन बाद के सीजनों में उन्होंने अहम गोल किए और कई ट्रॉफियां जीतने में योगदान दिया. 2025-26 सीजन उनके सर्वश्रेष्ठ सीजनों में रहा.
फेरान टोरेस अभी सिर्फ 26 वर्ष के हैं और उन्हें स्पेनिश फुटबॉल की अगली पीढ़ी के प्रमुख सितारों में गिना जाता है. लामिन यमाल, निको विलियम्स और पेड्री जैसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर वे स्पेन की नई गोल्डन जनरेशन का अहम हिस्सा हैं.