FIFA World Cup: कौन हैं फेरान टोरेस? जिन्होंने तोड़ दिया मेसी का सपना, इस गोल को कभी नहीं भूलेगा अर्जेंटीना

Who is Ferran Torres: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया. 2010 के बाद 16 सालों तक स्पैनिश फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए तरसती रही, लेकिन अब ये तड़प खत्म हो चुकी है. रविवार को देर रात हुए फाइनल में स्पेन फुटबॉल टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को बुरी तरह से पस्त कर दिया. पूरे मैच के दौरान स्पेन की टीम कंट्रोल में दिखी. हालांकि, 105 मिनट तक अर्जेंटीना के गोल कीपर ने उन्हें गोल करने से रोककर रखा. लेकिन कब तक... एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फारेन टोरेस ने चीते की चाल दिखाई और मेसी की टीम के होश उड़ा दिए.