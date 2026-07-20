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FIFA World Cup: कौन हैं फेरान टोरेस? जिन्होंने तोड़ दिया मेसी का सपना, इस गोल को कभी नहीं भूलेगा अर्जेंटीना

Who is Ferran Torres: मैच के 106वें मिनट में वो पल आया, जिसने मेसी के करोड़ों फैंस को तो गहरा जख्म दिया, लेकिन स्पेन में खुशी की लहर दौड़ उठी. निको विलियम्स के पास को फारेन टोरेस ने रोली की रफ्तार से नेट में डाल दिया और स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी. टोरेस का ये गोल मैच विनिंग गोल साबित हुआ.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 04:19 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:19 AM IST
FIFA World Cup: कौन हैं फेरान टोरेस? जिन्होंने तोड़ दिया मेसी का सपना, इस गोल को कभी नहीं भूलेगा अर्जेंटीना
Image Credit: कौन हैं फेरान टोरेस? जिन्होंने तोड़ दिया मेसी का सपना (AP Photo/ Mat Slocum)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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