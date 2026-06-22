फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की 'दीवार' कहे जाने वाले 6 फुट 4 इंच लंबे गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद की खूब चर्चा हो रही है. FIFA वर्ल्ड कप 2026 में गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद ईरान के लिए बड़े स्टार बनकर उभरे हैं. ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार को सात गोल शानदार तरीके से बचाए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. ईरान ने इसी के साथ ही ग्रुप G में बेल्जियम के खिलाफ मैच को 0-0 से ड्रॉ करा लिया.
बेल्जियम टीम का इस मैच में ज्यादातर समय बॉल पर कब्जा था और उन्होंने कई बेहतर मौके भी बनाए, लेकिन गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद बार-बार ईरान के लिए संकटमोचक बन रहे. इस नतीजे के बाद बेल्जियम और ईरान की टीमें दो मैचों के बाद दो-दो प्वाइंट्स पर रहीं, लेकिन मैच के बाद ज्यादातर बातचीत ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद के बारे में ही हुई. बेल्जियम ने सात शॉट टारगेट पर मारे और मैच के लंबे समय तक दबदबा बनाए रखा, फिर भी ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद पूरे समय डटे रहे.
ईरान के लोरेस्तान प्रांत के खुर्रमाबाद शहर में जन्मे अलीरेजा बायरनवंद का फुटबॉल के टॉप लेवल तक पहुंचना, इस खेल की सबसे शानदार कहानियों में से एक है. 33 साल के अलीरेजा बायरनवंद पश्चिमी ईरान के जाग्रोस पहाड़ों में रहने वाले एक कुर्दिश खानाबदोश परिवार में पले-बढ़े. बड़े फुटबॉल की चकाचौंध से दूर, उन्होंने अपना बचपन परिवार की मदद करते हुए बिताया और बाद में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का अपना सपना पूरा किया. यह सफर उन्हें ईरान की नेशनल टीम तक ले गया, जहां उन्होंने देश के पहली पसंद के गोलकीपर और एशिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई.
इतने सालों में अलीरेजा बायरनवंद ने अपने तेज रिफ्लेक्स, दबाव में शांत रहने और फुटबॉल के सबसे बड़े मंचों पर शानदार प्रदर्शन करने की काबिलियत के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. अलीरेजा बायरनवंद बेहद गरीबी और ऐसे पिता के साथ बीता जो उनके फुटबॉल खेलने के सपने के सख्त खिलाफ थे. अलीरेजा बायरनवंद के परिवार के लिए फुटबॉल एक ऐसी चीज थी, जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे. ग्लव्स की एक जोड़ी खरीदना पैसे बर्बाद करने जैसा था.
इसलिए, टीनएज में अलीरेजा बायरनवंद ने बड़ा जोखिम उठाया और पॉकेट मनी उधार लेकर घर से भाग गए और तेहरान की भागदौड़ भरी जिंदगी की ओर जाने वाली बस में सवार हो गए. जब अलीरेजा बायरनवंद ईरान की राजधानी पहुंचे, तो उनके पास न तो सोने के लिए बिस्तर था, न कमरा और न ही कोई जान-पहचान वाला. महीनों तक वे स्थानीय फुटबॉल क्लबों के बाहर सड़कों पर सोए, यह सोचकर कि अगर ठंड से जमना ही है, तो क्यों न फुटबॉल के मैदान (घास) के पास ही जमा जाए. खाने-पीने का इंतजाम करने के लिए अलीरेजा बायरनवंद को सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ी, कार वॉश में टायर धोने पड़े, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करना पड़ा और यहां तक कि देर रात तक चलने वाली पिज्जा शॉप में आटा भी गूंथना पड़ा.
अलीरेजा बायरनवंद के उन्हीं मुश्किल शुरुआती सालों में कोचों ने उनके शरीर की बनावट में कुछ अनोखी बात देखी. पहाड़ियों में बड़े होने के दौरान, उन्होंने अपना बचपन 'दालपरान' नाम का एक स्थानीय खेल खेलते हुए बिताया था, जिसमें भेड़ों की सुरक्षा के लिए भारी पत्थरों को बहुत दूर तक फेंकना होता था. उस बार-बार किए जाने वाले काम ने उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को ऐसा बना दिया था जैसा आधुनिक फुटबॉल में पहले कभी नहीं देखा गया. आज, वे दो अलग-अलग उपलब्धियों के लिए आधिकारिक तौर पर दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं.
ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बायरनवंद के नाम फुटबॉल में अब तक के सबसे लंबे थ्रो का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. अक्टूबर 2016 में साउथ कोरिया के खिलाफ एक मैच के दौरान, उन्होंने गेंद को 200.14 फीट की हैरान कर देने वाली दूरी तक फेंका था. यह एक ऐसा कारनामा है, जिसका कोई सानी नहीं है. इतना ही नहीं, उनके नाम फुटबॉल के इतिहास में 255.95 फीट के सबसे लंबे ड्रॉप किक का रिकॉर्ड भी दर्ज है.
अलीरेजा बायरनवंद का बचपन बेहद गरीबी में बीता था, वे एक चरवाहे थे. साल 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के खिलाफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी बचाने के बाद वे हीरो बन गए थे. तब ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से अलीरेजा बायरनवंद के इस प्रदर्शन की काफी तारीफ की थी. अलीरेजा बायरनवंद के पिता मोर्तेजा बायरनवंद चाहते थे कि अलीरेजा मेहनत-मजदूरी करे. उन्होंने अलीरेजा को चरवाहा बनाए रखने के लिए उसके ग्लव्स तक फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से अलीरेजा घर छोड़कर तेहरान भाग गए थे.