कौन हैं भारत की 'धाकड़' वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव? कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, 199 KG उठाकर जीता सिल्वर मेडल

ग्लास्गो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अब तक काफी प्रभावशाली रहा है. वेटलिफ्टिंग भारत के लिए सबसे सफल खेल साबित हो रहा है. मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया. वहीं ऋषिकांता सिंह, मुथुपांडी राजा और अब ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीतकर भारत की झोली में लगातार पदक डाले हैं. इसके अलावा मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक की उम्मीदें मजबूत की हैं, जबकि एथलेटिक्स में कई खिलाड़ी फाइनल में पहुंचकर देश के लिए नए पदक जीतने की तैयारी में हैं.