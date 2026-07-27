कौन हैं भारत की 'धाकड़' वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव? कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, 199 KG उठाकर जीता सिल्वर मेडल

India In Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया. उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत के खाते में एक और पदक जुड़ गया और वेटलिफ्टिंग में देश का शानदार अभियान लगातार जारी है. ज्ञानेश्वरी इस प्रतियोगिता में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने वाली चौथी खिलाड़ी बनीं, जबकि यह भारत का कुल पांचवां पदक रहा.
छत्तीसगढ़ की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने स्नैच राउंड में शानदार शुरुआत की. उन्होंने 82 किलोग्राम, 85 किलोग्राम और 88 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया और पहले चरण के बाद दूसरे स्थान पर रहीं. इसके बाद क्लीन एंड जर्क में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया और कुल 199 KG वजन के आधार पर रजत पदक हासिल करने में सफल रहीं. इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक नाइजीरिया की ओनोमे डिडिह ने जीता.
ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बेहद साधारण बैकग्राउंड से निकलकर भारतीय वेटलिफ्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई है. मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और अब कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर देश के लिए मेडल जीतकर अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक दर्ज कर दी है.
ज्ञानेश्वरी यादव पिछले कुछ समय से लगातार शानदार फॉर्म में हैं. इसी साल एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में सिल्वर और कुल प्रदर्शन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. उस प्रतियोगिता में उन्होंने 194 किलोग्राम (88 किग्रा स्नैच + 106 किग्रा क्लीन एंड जर्क) का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को भी तोड़कर सिल्वर मेडल जीता.
ग्लास्गो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अब तक काफी प्रभावशाली रहा है. वेटलिफ्टिंग भारत के लिए सबसे सफल खेल साबित हो रहा है. मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया. वहीं ऋषिकांता सिंह, मुथुपांडी राजा और अब ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीतकर भारत की झोली में लगातार पदक डाले हैं. इसके अलावा मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक की उम्मीदें मजबूत की हैं, जबकि एथलेटिक्स में कई खिलाड़ी फाइनल में पहुंचकर देश के लिए नए पदक जीतने की तैयारी में हैं.
मीराबाई चानू - महिलाओं की 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग में गोल्ड
ऋषिकंत सिंह - पुरुषों की 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
राजा मुथुपांडी - पुरुषों की 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
झंडू कुमार - पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज
ज्ञानेश्वरी यादव- महिलाओं की 53 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर