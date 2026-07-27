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कौन हैं भारत की 'धाकड़' वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव? कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, 199 KG उठाकर जीता सिल्वर मेडल

Who is Gyaneshwari Yadav: कौन हैं भारत की धाकड़ वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया. उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत की झोली में 5वां मेडल आ चुका है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 27, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:12 PM IST
कौन हैं भारत की 'धाकड़' वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव? कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, 199 KG उठाकर जीता सिल्वर मेडल
Image Credit: कौन हैं ज्ञानेश्वरी यादव? (X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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