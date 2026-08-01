/कौन हैं भारत के नए स्टार यशवीर सिंह? बांस को भाला बनाकर शुरू किया सफर, अब जीता ब्रॉन्ज तो नीरज भी हुए कायल

Who is Yashvir Singh: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी. नीरज को तो सिल्वर से संतोष करना पड़ा, लेकिन भारत के ही यशवीर सिंह ने इसी इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. 31 जुलाई (शुक्रवार) को देर रात हुए मेंस जेवलिन के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर थ्रो कर रजत पदक पक्का किया. उनसे तो मेडल की उम्मीद थी ही, लेकिन भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई, जब यशवीर ने अपने आखिरी थ्रो (85.41) से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.
जेवलिन फाइनल में सबकी नजर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत पर थी, लेकिन पाकिस्तानी एथलीट तो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए. मेडल तो छोड़िए अरशद टॉप-8 में भी नहीं पहुंच सके. श्रीलंका के 23 वर्षीय स्टार रुमेश थरंगा पथिरागे ने 89.75 मीटर का शानदार थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.
नीरज चोपड़ा के बाद अब भारत को जेवलिन का नया स्टार मिल चुका है, जो आने वाले समय में देश के लिए कई पदक जीत सकता है. राजस्थान के जयपुर के रहने वाले यशवीर सिंह ने भारत के सबसे होनहार जेवलिन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. हालांकि शुरुआत में उनका झुकाव बास्केटबॉल की ओर था, लेकिन स्कूल के दिनों में उन्होंने जेवलिन को अपना लिया. दिलचस्प बात ये है कि यशवीर ने पहले बांस की छड़ियों से अपनी स्किल्स को बेहतर किया और बाद में प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग शुरू की.
2022 में एक इंटरव्यू में यशवीर सिंह ने इसका खुलासा किया था. उन्होंने कहा था, ''शुरू में मैंने सिर्फ फिट रहने के लिए बास्केटबॉल खेला और फिर बांस के जेवलिन से शुरुआत की. जब मैंने तकनीक सीख ली, तो मैं स्टैंडर्ड भाला पर आ गया.''
नेशनल लेवल के पूर्व जेवलिन थ्रोअर अपने पिता राय सिंह की देखरेख में यशवीर ने इस खेल में तेजी से तरक्की की. उनके पिता ने यह पक्का किया कि यश जमीन से जुड़े रहें और इस आसान मंत्र का पालन करें कि कड़ी मेहनत का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है.
अक्सर स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट में नीरज चोपड़ा पोडियम पर भारत के लिए अकेले खड़े होते थे, लेकिन अब उन्हें नया साथी मिल गया है. 'गोल्डन बॉय' ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर जीतने से ज्यादा खुशी इस बात को लेकर जाहिर की कि यशवीर भी मेडल जीतने में कामयाब हुए. खिताबी मुकाबले के बाद नीरज ने दिल जीतने वाला बयान दिया.
नीरज चोपड़ा ने कहा, ''सच कहूं तो मुझे एशियन गेम्स की याद आ गई, जब मैं और किशोर जेना दोनों ने भारत के लिए मेडल जीते थे. यशवीर ने सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो किया. उनके साथ पोडियम साझा करना शानदार अनुभव है.'' नीरज ने आगे कहा कि कठिन मौसम के बावजूद उन्होंने अपना सीजन बेस्ट प्रदर्शन किया और उनकी वापसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है.
नीरज चोपड़ा ने खुलासा किया कि फाइनल में वो लगातार यशवीर का हौसला बढ़ा रहे थे. उन्होंने कहा, '' मैं उसे वही बात कह रहा था जो मैंने उसे क्वालिफिकेशन में कही थी. मार जाटका (पूरी जान लगा दो). फाइनल में भी मैंने उससे कहा, 'यह आखिरी थ्रो है.'
आखिरी थ्रो तक ऐसा नहीं लग रहा था कि यश मेडल की दौड़ में हैं. उनका मुकाबला डौव स्मिट और पीटर्स से था. उस समय ऐसा लग रहा था कि वह क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएंगे. उन्होंने अपने पहले और चौथे थ्रो में फाउल किया था और उनका 81.33 का स्कोर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे काम बन पाएगा. लेकिन आखिरी प्रयास में यशवीर ने बाजी पलट दी. उन्होंने 85.41 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया.