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कौन हैं भारत के नए स्टार यशवीर सिंह? बांस को भाला बनाकर शुरू किया सफर, अब जीता ब्रॉन्ज तो नीरज भी हुए कायल

Who is Yashvir Singh: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी ज्यादा है कि वो पोडियम पर एक और भारतीय जेवलिन खिलाड़ी के साथ खड़े हुए. आइए जानते हैं यशवीर सिंह के बारे में, जिन्होंने बांस को भाला बनाकर शुरुआत की थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:29 PM IST
कौन हैं भारत के नए स्टार यशवीर सिंह? बांस को भाला बनाकर शुरू किया सफर, अब जीता ब्रॉन्ज तो नीरज भी हुए कायल
Image Credit: कौन हैं भारत के नए स्टार यशवीर सिंह? (X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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