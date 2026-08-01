/कौन हैं भारत के नए स्टार यशवीर सिंह? बांस को भाला बनाकर शुरू किया सफर, अब जीता ब्रॉन्ज तो नीरज भी हुए कायल

नीरज चोपड़ा के बाद अब भारत को जेवलिन का नया स्टार मिल चुका है, जो आने वाले समय में देश के लिए कई पदक जीत सकता है. राजस्थान के जयपुर के रहने वाले यशवीर सिंह ने भारत के सबसे होनहार जेवलिन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. हालांकि शुरुआत में उनका झुकाव बास्केटबॉल की ओर था, लेकिन स्कूल के दिनों में उन्होंने जेवलिन को अपना लिया. दिलचस्प बात ये है कि यशवीर ने पहले बांस की छड़ियों से अपनी स्किल्स को बेहतर किया और बाद में प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग शुरू की.