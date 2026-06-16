Who Is Sarpreet Singh: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारत भले ही हिस्सा नहीं ले रहा हो, लेकिन भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. इसी कड़ी में न्यूजीलैंड के स्टार मिडफील्डर सरप्रीत सिंह ने इतिहास रच दिया. पंजाब के जालंधर से जुड़ी पारिवारिक जड़ों वाले सरप्रीत सिंह फीफा विश्व कप मैच की शुरुआती एकादश में उतरने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए.
27 वर्षीय सरप्रीत सिंह का जन्म न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ था. उनके माता-पिता पंजाब के जालंधर से न्यूजीलैंड जाकर बसे थे. सरप्रीत ने कम उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू किया और अपनी प्रतिभा के दम पर न्यूज़ीलैंड की राष्ट्रीय टीम ‘ऑल व्हाइट्स’ में जगह बनाई. बाद में उन्हें जर्मनी के दिग्गज क्लब FC बायर्न म्यूनिख से जुड़ने का मौका भी मिला, जिससे उनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई.
विश्व कप 2026 के ग्रुप-जी मुकाबले में ईरान के खिलाफ जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर उतरी तो सरप्रीत सिंह शुरुआती एकादश का हिस्सा थे. यह पल न सिर्फ उनके लिए बल्कि दुनिया भर के भारतीय मूल के फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी बेहद खास रहा.
ग्रुप-जी में खेले गए न्यूजीलैंड और ईरान के मुकाबले में दर्शकों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। दोनों टीमों ने आक्रामक फुटबॉल खेली और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ. ईरान ने मैच में शानदार वापसी करते हुए बराबरी हासिल की, जबकि न्यूज़ीलैंड ने भी कई मौकों पर अपनी मजबूत आक्रमण क्षमता दिखाई. इस परिणाम के साथ दोनों टीमों ने अंक साझा किए और ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत रखने की कोशिश की.
सरप्रीत सिंह ने मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाई. उनकी पासिंग, विज़न और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता ने न्यूजीलैंड को कई मौके बनाने में मदद की. हालांकि वे गोल या असिस्ट दर्ज नहीं कर सके, लेकिन टीम के खेल को गति देने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा. विश्व कप में सरप्रीत सिंह की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मूल के खिलाड़ी अब वैश्विक फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है.