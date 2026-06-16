सरप्रीत सिंह ने मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाई. उनकी पासिंग, विज़न और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता ने न्यूजीलैंड को कई मौके बनाने में मदद की. हालांकि वे गोल या असिस्ट दर्ज नहीं कर सके, लेकिन टीम के खेल को गति देने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा. विश्व कप में सरप्रीत सिंह की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मूल के खिलाड़ी अब वैश्विक फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है.