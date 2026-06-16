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पंजाबी आ गए ओए... फीफा वर्ल्ड कप में सरप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, मैच शुरू करने वाले बने पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी

Sarpreet Singh: विश्व कप 2026 के ग्रुप-जी मुकाबले में ईरान के खिलाफ जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर उतरी तो सरप्रीत सिंह शुरुआती एकादश का हिस्सा थे. यह पल न सिर्फ उनके लिए बल्कि दुनिया भर के भारतीय मूल के फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी बेहद खास रहा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:20 PM IST
पंजाबी आ गए ओए... फीफा वर्ल्ड कप में सरप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, मैच शुरू करने वाले बने पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी
Image Credit: (sarpreet.singh11/Instagram) पंजाबी आ गए ओए... फीफा वर्ल्ड कप में सरप्रीत सिंह ने रचा इतिहास

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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