कौन है 14 साल की जेन्सी कनाबर? भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रचा इतिहास, टेनिस इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

कौन है 14 साल की जेन्सी कनाबर? भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रचा इतिहास, टेनिस इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Australian Open 2026: जेन्सी कनाबर भारत की सबसे होनहार युवा टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं. वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शानदार प्रदर्शनों की बदौलत जूनियर रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली उन्होंने बहुत कम उम्र में ट्रेनिंग शुरू की और जूनियर सर्किट में असाधारण लगन और लगातार प्रगति दिखाई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:58 PM IST
कौन है 14 साल की जेन्सी कनाबर? भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रचा इतिहास, टेनिस इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Australian Open 2026: साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में खेला जा रहा है. टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, यानिक सिनर, आर्यना सबालेंका, एलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है. इसी बीच भारत की एक 14 वर्षीय खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया. भारत की जेन्सी कनाबर ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन U14 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया. 

फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को हराया

14 साल की जेन्सी कनाबर ने फाइनल में शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मुसेम्मा सिलेक को 3-6, 6-4, 6-1 से हराया. 3-6, 0-2 से पीछे होने के बावजूद कनाबर ने मैच का रुख पलटने के लिए ज़बरदस्त धैर्य और मानसिक शक्ति दिखाई. उन्होंने एक शारीरिक रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी और स्थानीय पसंदीदा खिलाड़ी का समर्थन कर रही घरेलू भीड़ का सामना किया.

ग्रुप राउंड में जीते सारे मैच

2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया-पैसिफिक एलीट 14 एंड अंडर ट्रॉफी में कनाबर का अभियान शुरू से ही शानदार रहा. वह मेलबर्न पार्क में राउंड-रॉबिन स्टेज में आसानी से आगे बढ़ीं, अपने सभी मैच सीधे सेटों में जीतकर ग्रुप A में 3-0 के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ टॉप पर रहीं. उनके अभियान की शुरुआत नेपाल की शिवाली गुरुंग पर 6-4, 6-2 की जीत के साथ हुई. इसके बाद चीन की जिन्यू झोउ के खिलाफ कड़े मुकाबले में 7-5, 6-4 से जीत हासिल की और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड की जोसेलिन के पर 6-0, 6-1 की शानदार जीत के साथ ग्रुप स्टेज खत्म किया.

 

 

सेमीफाइनल और फाइनल में दिखाया शानदार खेल

नॉकआउट राउंड में उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया. जापान की आओई योशिदा के खिलाफ सेमीफाइनल में कनाबर ने टूर्नामेंट में अपने सबसे शांत प्रदर्शनों में से एक दिया. पहले सेट का टाईब्रेक 7-6(3) से जीता और फिर मैच 6-2 से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. इसके बाद उन्होंने सिलेक के खिलाफ जोरदार वापसी करते हुए ऐतिहासिक खिताब जीतकर एक यादगार हफ्ता पूरा किया.

कोविड में टूर्नामेंट हुआ था प्रभावित

एशिया-पैसिफिक एलीट 14 एंड अंडर ट्रॉफी की शुरुआत 2020 में एशियन टेनिस फेडरेशन और टेनिस ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से हुई थी. कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था और 2023 में फिर से शुरू हुआ. 2024 में अर्नव पपार्कर के लड़कों का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने के बाद कनाबर ने अब टूर्नामेंट की पहली भारतीय महिला चैंपियन के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है.

जेन्सी कनाबर कौन हैं?

जेन्सी कनाबर भारत की सबसे होनहार युवा टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं. वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शानदार प्रदर्शनों की बदौलत जूनियर रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली उन्होंने बहुत कम उम्र में ट्रेनिंग शुरू की और जूनियर सर्किट में असाधारण लगन और लगातार प्रगति दिखाई है. उनकी तरक्की रैंकिंग में भी दिखी है, क्योंकि वह ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) गर्ल्स अंडर-14 और अंडर-16 कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचीं और 2026 की शुरुआत तक उन्होंने AITA महिला सिंगल्स रैंकिंग में भी जगह बना ली थी. सितंबर 2025 में कनाबर ने मनीला में GSPDP एशियन अंडर-14 जूनियर चैंपियनशिप जीती और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े जूनियर इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया.

14 साल की उम्र में ITF महिला सर्किट पर शानदार डेब्यू

कनाबर ने अपने जूनियर डेब्यू पर ITF J30 अहमदाबाद सिंगल्स खिताब जीतकर ITF सर्किट पर भी तुरंत प्रभाव डाला. इसी दौरान उन्होंने फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर-14 खिताब जीतकर घरेलू स्तर पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे भारत के टॉप जूनियर खिलाड़ियों में उनकी स्थिति और मजबूत हुई. कनाबर की सफलता सिर्फ एज-ग्रुप इवेंट्स तक ही सीमित नहीं रही है. सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने ITF महिला सर्किट पर शानदार डेब्यू किया और लगातार सेटों में जीत हासिल करके W15 टूर्नामेंट के मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई किया.

