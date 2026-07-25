/Jhandu Kumar: पेट पालने के लिए बेचे आलू-प्याज, चलाना पड़ा ई-रिक्शा, झंडू कुमार की इमोशनल स्टोरी नम कर देगी आंखें

पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने शुक्रवार को मेंस हैवीवेट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला मेडल दिलाया है. 28 साल के झंडू कुमार ने 181 किलो और 190 किलो के सफल लिफ्ट के साथ कुल 130.9 प्वाइंट्स हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहे. नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने 132.8 प्वाइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने 131 प्वाइंट्स के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया.
झंडू कुमार की कहानी फैंस को रुला देगी. कुछ साल पहले, झंडू कुमार अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ई-रिक्शा चलाते थे और सब्जियां बेचते थे. आज, वह कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़े हैं, जो यह साबित करता है कि पक्के इरादे से सबसे मुश्किल हालात पर भी जीत हासिल की जा सकती है. बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में जन्मे झंडू कुमार जन्म से ही पोलियो से पीड़ित थे. एक साधारण परिवार में पले-बढ़े झंडू कुमार ने गुजारा करने के लिए सड़क किनारे आलू और प्याज बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान रोजाना की कमाई के लिए ई-रिक्शा भी चलाया.
ग्लासगो तक झंडू कुमार का सफर भारतीय खेलों की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है. पांच साल की उम्र में पोलियो का शिकार होने के बाद, झंडू कुमार ने पावरलिफ्टिंग शुरू करने से पहले पैरा-एथलेटिक्स में हाथ आजमाया था. कोविड-19 महामारी के दौरान, जब उनके परिवार का सब्जी का कारोबार प्रभावित हुआ, तो झंडू कुमार ने गुजारा करने के लिए ई-रिक्शा चलाया और साथ ही हर शाम अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखी.
2023 में, झंडू कुमार ने अपने कॉम्पिटिटिव करियर और नेशनल चैंपियनशिप में जाने के लिए ई-रिक्शा बेचकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. आखिरकार उनका यह दांव काम कर गया. उनके प्रदर्शन ने पैरालंपिक मेडलिस्ट और कोच राजिंदर सिंह राहेलू का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें गांधीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जगह मिल गई.
तब से, झंडू कुमार ने एशिया-ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, 206 किलो वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो आने से पहले 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में छठा स्थान हासिल किया. सिर्फ 26 साल की उम्र में, झंडू कुमार ने साफ कर दिया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल सिर्फ एक पड़ाव है. उनका बड़ा लक्ष्य 2028 लॉस एंजिल्स पैरालंपिक्स है, जहां उन्हें उम्मीद है कि वे सालों की अपनी मेहनत और त्याग को पैरालंपिक मेडल में बदल पाएंगे. 206 किलो के नेशनल रिकॉर्ड और ट्रेनिंग के दौरान 210 किलो तक वजन उठाने के साथ, बिहार के इस लिफ्टर का मानना है कि उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी आना बाकी है.