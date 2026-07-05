/फीफा वर्ल्ड कप में लगा ग्लैमर का तड़का, कौन हैं किलियन एम्बाप्पे की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? करोड़ों दिलों पर करती हैं राज

फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैराग्वे को 1-0 से हराया. फ्रांस की इस जीत के नायक किलियन एम्बाप्पे रहे. किलियन एम्बाप्पे ने मैच का एकमात्र गोल किया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हैं.
किलियन एम्बाप्पे और लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7-7 गोल किए हैं. किलियन एम्बाप्पे असिस्ट के मामले में लियोनल मेसी से आगे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे ने दो असिस्ट भी किए हैं, जबकि लियोनल मेसी ने कोई असिस्ट नहीं किया है. लियोनल मेसी इसी वजह से गोल्डन बूट की दौड़ में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. किलियन एम्बाप्पे की बात करें तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रखा है, लेकिन हाल के महीनों में उनका नाम स्पेनिश एक्ट्रेस एस्टर एक्सपोसिटो के साथ जोड़ा गया है.
स्पेनिश एक्ट्रेस एस्टर एक्सपोसिटो को नेटफ्लिक्स पर हिट रही सीरीज 'एलीट' (Élite) में अपने शानदार रोल से दुनिया भर में पहचान मिली. तब से, उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में अपना करियर आगे बढ़ाया है और बड़े-बड़े लग्जरी फैशन कैंपेन में भी एक जाना-माना चेहरा बन गई हैं. एक्टिंग के साथ-साथ एस्टर एक्सपोसिटो ने सोशल मीडिया पर भी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है, जिससे वह स्पेन की सबसे मशहूर एंटरटेनमेंट स्टार्स में से एक बन गई हैं.
हालांकि किलियन एम्बाप्पे और एस्टर एक्सपोसिटो में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से डेटिंग की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन उन्हें कई बार एक साथ देखा गया है, जिससे उनके बीच रोमांस की अटकलें तेज हो गई हैं. किलियन एम्बाप्पे के शानदार वर्ल्ड कप कैंपेन के बीच उनके कथित रिश्ते में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है. हालांकि, एस्टर एक्सपोसिटो को अब तक किसी भी वर्ल्ड कप मैच या टूर्नामेंट से जुड़े इवेंट में सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है.
स्पेनिश एक्ट्रेस एस्टर एक्सपोसिटो की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट, जो कुछ दिन पहले शेयर की गई थी, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक के प्रमोशनल फोटोशूट की लग रही है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'सितंबर में मिलते हैं @primevideo.' 26 साल की यह एक्ट्रेस 'ड्रॉन टुगेदर' में भी नजर आईं, जिसका प्रीमियर 9 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होना है.
एस्टर एक्सपोसिटो ने फ्रांस और पैराग्वे के बीच राउंड ऑफ 16 के मैच से कुछ घंटे पहले एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट की, जिसमें वह झील के किनारे गुलाबी टॉप पहने पीछे की तरफ से बैठी हुई दिख रही थीं. इस पोस्ट का वर्ल्ड कप से कोई संबंध नहीं लग रहा था और न ही इससे यह पता चल रहा था कि वह मैच देखने जा रही हैं. वर्ल्ड कप में न दिखने के बावजूद, एस्टर एक्सपोसिटो ने पिछले महीने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया था, जिससे पता चला कि वह लॉस एंजिल्स में थीं.
एस्टर एक्सपोसिटो की इस पोस्ट ने तब भी लोगों का ध्यान खींचा, जब किलियन एम्बाप्पे ने कमेंट्स में हार्ट इमोजी पोस्ट किया, जिससे उनके कथित रिश्ते के बारे में अटकलें और तेज हो गईं. इस महीने की शुरुआत में, एक्सपोसिटो को फेस्टिवल टीवी मोंटे-कार्लो में 'मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट' के लिए 'इंटरनेशनल गोल्डन निम्फ' अवॉर्ड मिला, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि थी.