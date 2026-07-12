कौन हैं Linda Noskova? महज 21 साल की उम्र में रचा इतिहास, बनीं विंबलडन जीतने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी

Who is Linda Noskova: टेनिस की दुनिया को एक नया 'ग्लोबल सुपरस्टार' मिल गया है. चेक रिपब्लिक की महज 21 साल की सनसनी लिंडा नोस्कोवा ने 1 जुलाई को ऑल इंग्लैंड क्लब के ऐतिहासिक सेंटर कोर्ट पर विंबलडन 2026 का विमेंस सिंगल्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है.
बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में नौवीं सीड नोस्कोवा ने अपनी ही हमवतन और पेरिस ओलंपिक की डबल्स पार्टनर कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से शिकस्त दी. विंबलडन के पूरे इतिहास में यह पहली बार था जब दो चेक खिलाड़ियों के बीच खिताबी भिड़ंत हुई. इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही नोस्कोवा को करीब 38.5 करोड़ रुपये (£3.6 मिलियन) की भारी-भरकम इनामी राशि मिली है.
खिताब जीतते ही नोस्कोवा कोर्ट पर ही बैठ गईं और अपने आंसू नहीं रोक पाईं. ट्रॉफी थामने के बाद स्पीच के दौरान वे बेहद भावुक हो गईं. उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस किया और अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए कहा, 'दो साल पहले विंबलडन की शुरुआत से ठीक पहले मेरी मां इवाना का निधन हो गया था. मैं उनके बिना आज यहां नहीं होती. मैं अपने पिता को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, जो मेरे लिए फ्लाइट के डर (फियर ऑफ फ्लाइंग) के बावजूद यहां मेरा मैच देखने आए.'
21 साल की लिंडा नोस्कोवा ने इस जीत के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह साल 2011 में पेट्रा क्वितोवा के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं. इसके साथ ही वह विंबलडन विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली इतिहास की छठी चेक खिलाड़ी बन गई हैं.
नोस्कोवा पिछले 4 सालों में विंबलडन जीतने वाली तीसरी चेक खिलाड़ी हैं. उनसे पहले 2023 में मार्केटा वोंद्रोशोवा और 2024 में बारबोरा क्रेजिकोवा ने यह कारनामा किया था. इतिहास में उनसे पहले मार्टिना नवरातिलोवा, जाना नोवोत्ना और पेट्रा क्वितोवा भी यह गौरव हासिल कर चुकी हैं.
लिंडा नोस्कोवा का जन्म चेक रिपब्लिक के वसेतिन (Vsetín) में हुआ था. उन्होंने बचपन में ही टेनिस रैकेट थाम लिया था. अपनी बेसलाइन हिटिंग और परिपक्व खेल के दम पर उन्होंने बचपन में ही सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने साल 2021 का फ्रेंच ओपन गर्ल्स सिंगल्स खिताब जीतकर दुनिया को अपने आने की आहट दे दी थी. फिर साल 2019 में प्रोफेशनल बनने के बाद उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के धैर्य के साथ अपने खेल को निखारा. यह नोस्कोवा के करियर का तीसरा WTA खिताब और पहला ग्रैंड स्लैम है.
विंबलडन 2026 की यह जीत कोई रातों-रात हुआ चमत्कार नहीं है. नोस्कोवा ने साल 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को हराकर तहलका मचा दिया था और क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था. इसी जुझारूपन का नजारा उन्होंने इस विंबलडन में भी दिखाया, जहां तीसरे दौर में उन्होंने 'मैच प्वाइंट' बचाने के बाद शानदार वापसी की थी और आखिरकार चैंपियन बनकर ही दम लिया. पिछले 13 मुकाबलों में यह उनकी 12वीं जीत है, जो दिखाती है कि टेनिस की दुनिया में अब लिंडा नोस्कोवा का राज शुरू हो चुका है.