फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में तुर्किये (Turkiye) को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की. इस मुकाबले में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जीत ही चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि भारतीय मूल के फुटबॉलर निशान वेलुपिल्लई (Nishan Velupillay) ने भी इतिहास रच दिया. 25 वर्षीय विंगर ने इस मैच के दौरान वर्ल्ड कप में डेब्यू किया और तमिल मूल के पहले फुटबॉलर बनने का गौरव हासिल किया, जिन्होंने फीफा विश्व के मंच पर कदम रखा.