फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में तुर्किये (Turkiye) को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की. इस मुकाबले में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जीत ही चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि भारतीय मूल के फुटबॉलर निशान वेलुपिल्लई (Nishan Velupillay) ने भी इतिहास रच दिया. 25 वर्षीय विंगर ने इस मैच के दौरान वर्ल्ड कप में डेब्यू किया और तमिल मूल के पहले फुटबॉलर बनने का गौरव हासिल किया, जिन्होंने फीफा विश्व के मंच पर कदम रखा.
निशान का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था. उनके पिता श्रीलंकाई तमिल मूल से जुड़े हैं, जबकि उनकी मां एंग्लो-इंडियन हैं. भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भारत में भी उनके प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.
निशान वेलुपिल्लई ने अपना फुटबॉल करियर स्थानीय क्लबों से शुरू किया और बाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित क्लब Melbourne Victory की अकादमी का हिस्सा बने. शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने सीनियर टीम में जगह बनाई और फिर राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया.
उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू अक्टूबर 2024 में चीन के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर में हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि वह मैच में बतौर सब्स्टीट्यूट उतरे और कुछ ही मिनटों में गोल दागकर सनसनी मचा दी. इसके बाद उन्होंने विश्व कप क्वालिफायर में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया की अंतिम 26 सदस्यीय विश्व कप टीम में जगह बनाई.
वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्किये को 2-0 से हराया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए और ग्रुप में मजबूत शुरुआत की. निशान वेलुपिल्लई को दूसरे हाफ में मैदान पर उतारा गया और उन्होंने अपनी गति तथा आक्रामक खेल से दर्शकों का ध्यान खींचा.
मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. मजबूत डिफेंस और तेज काउंटर अटैक की बदौलत टीम ने तुर्किये को ज्यादा मौके नहीं दिए. दूसरी ओर, तुर्किये की टीम पूरे मैच में गोल करने के लिए संघर्ष करती नजर आई. ऑस्ट्रेलिया की यह जीत आगे के मुकाबलों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हो सकती है.
निशान वेलुपिल्लई की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीय और तमिल समुदाय के लिए गर्व का विषय भी है. भारत भले ही अभी तक वर्ल्ड कप में नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन निशान जैसे भारतीय मूल के खिलाड़ी वैश्विक मंच पर भारतीय विरासत की पहचान को मजबूत कर रहे हैं.