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कौन हैं निशान वेलुपिल्लई? FIFA वर्ल्ड कप डेब्यू पर चमका भारतीय मूल का सितारा, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रचा इतिहास

निशान वेलुपिल्लई ने अपना फुटबॉल करियर स्थानीय क्लबों से शुरू किया और बाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित क्लब Melbourne Victory की अकादमी का हिस्सा बने. शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने सीनियर टीम में जगह बनाई और फिर राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 14, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:44 PM IST
कौन हैं निशान वेलुपिल्लई? FIFA वर्ल्ड कप डेब्यू पर चमका भारतीय मूल का सितारा, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रचा इतिहास
Image Credit: (AI Graphic) कौन हैं निशान वेलुपिल्लई? FIFA वर्ल्ड कप डेब्यू पर चमका भारतीय मूल का सितारा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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