Advertisement
trendingNow12941761
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

WPAC 2025: शैलेश के बाद रिंकू का गोल्ड.. खेत में मशीन से कटा था हाथ, पत्थर फेंक-फेंककर आज बने वर्ल्ड चैंपियन

WPAC 2025: वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में एक और गोल्ड मेडल भारत के खाते में जुड़ गया है. पहले शैलेश ने हाई जंप ने भारत को मेडल जीताकर खाता खोला था और अब रिंकू का डंका बज रहा है. आज रिंकू भले ही वर्ल्ड चैंपियन हैं लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rinku Hooda
Rinku Hooda

WPAC 2025: वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में एक और गोल्ड मेडल भारत के खाते में जुड़ गया है. पहले शैलेश ने हाई जंप ने भारत को मेडल जीताकर खाता खोला था और अब रिंकू का डंका बज रहा है. आज रिंकू भले ही वर्ल्ड चैंपियन हैं लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक है. एक समय रिंकू हूडा को वो कष्ट मिला जिससे पूरे गांव में सन्नाटा फैला था. आज वो दर्द मिट चुका है और रिंकू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं.

शानदार रहा सोमवार का दिन

सोमवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जेवलिन का दिन बहुत शानदार रहा. पुरुषों के भाला फेंक F46 में रिंकू और सुंदर सिंह गुर्जर ने 1-2 का जलवा देखने को मिला. दोनों ने शानदार जीत हासिल की. अगर अजीत सिंह का दिन अच्छा होता तो मेजबान देश के लिए रात और भी यादगार हो सकती थी. वह चौथे स्थान पर रहे, रिंकू के लिए यह दिन बेहद खास था. उन्होंने अपनी चौथी थ्रो में 66.37 मीटर के साथ नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया. उनके परिवार और दोस्त स्टेडियम में मौजूद थे, और एक जोश से भरा हुआ भारी भीड़ उनका उत्साह बढ़ा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले रिंकू?

रिंकू ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहा, 'मैं अपने समर्थकों और परिवार का बहुत आभारी हूं. उनकी मौजूदगी ने मुझे बहुत प्रेरित किया. आज मेरा दिन था मौसम से लेकर सब कुछ मेरे साथ था.' सालों पहले रिंकू के साथ भयावह एक्सीडेंट हुआ था. उनका हाथ खेत की मशीन में चला गया था, इस घटना के बाद किसी ने नहीं सोचा था वह अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करेंगे.

रिंकू के पापा ने बताई दास्तान

रिंकू के चाचा वजीर सिंह हूडा ने बताया, 'वह दिन हमारे लिए बहुत दुखद था. जब उसका हाथ चला गया तो पूरे गांव (धमार, रोहतक हरियाणा के पास) में हफ्तों तक सन्नाटा छा गया था. हमें लगा दुनिया खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी आपको हैरान कर देती है जब आप देखते हैं कि आज वह कहां पहुंच गया है. हादसे के बाद, वह अपने खाली समय में हमारे घर के सामने झील में पत्थर फेंका करता था. यही वजह थी कि हमने उसे 9 साल की उम्र में रोहतक स्टेडियम भेजा.' 

ये भी पढे़ं.. Team India Schedule: एशिया कप खत्म... लेकिन इस वीकेंड पर भी लगेगा रोमांच का तड़का, नोट कर लें टीम इंडिया का नया शेड्यूल

नीरज चोपड़ा से भी बेहतर होते रिंकू

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी लगा कि अगर वह हादसा न हुआ होता, तो क्या होता? इसके जवाब में वजीर सिंह थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, "कौन जानता है क्या होता! वह नीरज चोपड़ा से भी बेहतर हो सकता था, एक बड़ा सितारा बन सकता था. लेकिन हो सकता है कि वह आज जो स्टार है, वह भी न बन पाता. हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एथलीट के रूप में इतना कुछ हासिल किया.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rinku Hooda

Trending news

कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
;