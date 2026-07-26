कौन हैं ऋषिकांत सिंह? जिन्होंने CWG 2026 में भारत को दिलाया दूसरा मेडल, 264 KG वजन उठाकर किया कमाल

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है. 26 जुलाई को भारत के खाते में दूसरा मेडल आया है. भारत के स्टार वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर लिया है. उन्होंने 264 KG वजन उठाकर यह मेडल पक्का किया. यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का कुल दूसरा पदक है, जबकि एबल-बॉडी (Able-bodied) एथलीट श्रेणी में भारत का पहला मेडल है.
ऋषिकांत सिंह ने स्नैच कैटेगरी में 121 किग्रा वजन उठाकर गेम्स का रिकॉर्ड बनाया है. खास बात ये भी है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष वेटलिफ्टर हैं. ऋषिकंत ने कुल मिलाकर 264kg वजन उठाया है. स्नैच में 121 kg का वजन उठाना गेम्स का नया रिकॉर्ड है. कुल मिलाकर वह मलेशिया के बिन कस्डन अनिक से 9KG पीछे रहे.
खिताबी मुकाबले में ऋषिकांत सिंह ने कुल 264 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. वह मलेशियाई लिफ्टर से मामूली अंतर से पीछे रह गए और रजत पदक हासिल किया.
स्नैच: 121 किग्रा
क्लीन एंड जर्क: 143 किग्रा
कुल वजन: 264 किग्रा
स्वर्ण पदक को जीतने के लिए ऋषिकांत ने क्लीन एंड जर्क के अगले दो प्रयासों (148 किग्रा और 151 किग्रा) में जोर लगाया, लेकिन वो असफल रहे, जबकि मलयेशिया के मोहम्मद अनिक ने 273 किग्रा (121+152) का नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
ये वही ऋषिकांत सिंह हैं, जिन्होंने पिछले साल अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था. उस दौरान उन्होंने 271 किलोग्राम (120 किग्रा स्नैच + 151 किग्रा क्लीन एंड जर्क) का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और नेशनल रिकॉर्ड भी स्थापित किया था, इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने CWG 2026 का टिकट पक्का किया था.
मणिपुर के इम्फाल वेस्ट के रहने वाले ऋषिकांत सिंह भारत के सबसे भरोसेमंद हल्के वजन श्रेणी के लिफ्टर्स में से एक हैं. ऋषिकांत ने इंडियन आर्मी के स्पोर्ट्स सेटअप में कड़ी ट्रेनिंग ली है. सेना के अनुशासन और सख्त प्रशिक्षण ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने के काबिल बनाया.