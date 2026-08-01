/जौनपुर के लड़के ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लूटी महफिल, कभी बांस के डंडों से की ट्रेनिंग, किसान पिता के पास नहीं थे भाला खरीदने के पैसे

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक से 25 साल के रोहित यादव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन थ्रो फाइनल में रोहित यादव सातवें स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने हारकर भी दिल जीत लिया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के रोहित यादव, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पहुंचे थे.
नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में 85.83 मीटर का थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल जीता. वहीं, यशवीर सिंह ने आखिरी राउंड में 85.41 मीटर का अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में भारत के तीसरे फाइनलिस्ट रोहित यादव ने 81.56 मीटर का थ्रो किया, लेकिन ये थ्रो उन्हें मेडल जिताने के लिए काफी नहीं था. हालांकि अपने 81.56 मीटर के थ्रो की वजह से रोहित यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जैसे सितारों के बीच लाइमलाइट हासिल कर ली.
फाइनल इवेंट में अरशद नदीम ने 77.41 मीटर का थ्रो किया था. रोहित यादव ने अरशद नदीम से भी बेहतर थ्रो करके यह साबित कर दिया कि अब जेवलिन की दुनिया में एक नए सितारे की एंट्री हो चुकी है. जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में अरशद नदीम टॉप-8 की रेस से भी आउट हो गए थे. वहीं, श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर रुमेश पथिरागे ने 89.75 मीटर का थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत लिया.
25 साल के रोहित यादव का पहला थ्रो 77.50 मीटर का था, जो बहुत शानदार तो नहीं था, लेकिन मुश्किल हालात में जहां ज्यादातर थ्रोअर्स को परेशानी हो रही थी तब यह उन्हें तीसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए काफी था. दूसरे थ्रो के समय वे पांचवें स्थान पर खिसक गए थे, लेकिन 81.56 मीटर के थ्रो के साथ वे फिर से दूसरे स्थान पर आ गए. तीसरे प्रयास में फाउल होने के कारण वे फिर से पांचवें स्थान पर आ गए, क्योंकि फाइनल अब आखिरी तीन थ्रो की ओर बढ़ रहा था.
चौथे थ्रो में रोहित यादव जैवलिन को सिर्फ 73.70 मीटर दूर ही फेंक पाए, क्योंकि उन्हें बाईं से दाईं ओर चलने वाली तेज हवाओं से परेशानी हो रही थी. पांचवें थ्रो में फाउल होने के बाद, उन्होंने 79.55 मीटर के आखिरी प्रयास के साथ अपनी चुनौती खत्म की. अपने आखिरी थ्रो से कुछ ही सेकंड पहले, रोहित यादव ने देखा कि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के अपने करियर बेस्ट थ्रो के साथ सातवें स्थान से तीसरे स्थान पर छलांग लगाई, लेकिन इससे भी रोहित यादव को अपना प्रदर्शन बेहतर करने की प्रेरणा नहीं मिली, मेडल जीतने की कोशिश तो दूर की बात थी. रोहित यादव ने 78.37 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 12 खिलाड़ियों वाले फाइनल में जगह बनाई थी, जिससे वे नौवें स्थान पर रहे.
रोहित यादव का जन्म 6 जून 2001 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पास डभिया गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था. रोहित यादव का जन्म किसान परिवार में हुआ था. उनके परिवार का खेल-कूद से गहरा नाता था. रोहित यादव के पिता सभाजीत यादव एक किसान और पूर्व डेकाथलॉन एथलीट थे. रोहित यादव के पिता चाहते थे कि उनका बेटा जैवलिन थ्रोअर बने, लेकिन परिवार के पास एक अच्छा जैवलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. रोहित यादव ने खुद के बनाए हुए बांस के जैवलिन से अभ्यास किया और आगे चलकर भारत के टॉप नेशनल थ्रोअर्स में से एक बने.
रोहित यादव के पिता सभाजीत यादव ही उनके शुरुआती कोच थे. रोहित यादव ने शुरुआत में लोकल इलाकों से लाए गए नुकीले जंगली बांस के डंडों का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग की, क्योंकि परिवार के पास प्रोफेशनल जैवलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. रोहित यादव ने 81.75 मीटर के थ्रो के साथ अंडर-18 लेवल पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था. रोहित यादव ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. रोहित यादव ने इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87.05 मीटर के अपने अब तक के सबसे अच्छे थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था.