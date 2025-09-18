कौन हैं सचिन यादव? गोल्डेन बॉय नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ मचाई सनसनी

सचिन यादव भारत के नए एथेलटिक्स के उभरते हुए स्टार बन चुके हैं, सचिन ने नीरज चोपड़ा के साथ टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा.हालांकि, वह मेडन नहीं जीत पाए, लेकिन अपने प्रदर्शन से करोड़ों देशवासियों का दिल जरूर जीत लिया. सचिन फाइनल में चौथे स्थान पर रहे. उनका बेस्ट थ्रो 86.27 मीटर रहा. तीसरे स्थान पर रहने वाले कर्टिन थॉम्पसन (86.67 मीटर) से वह दूर रह गए. सचिन ने नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को पीछे छोड़कर अपना नाम बना लिया.

क्वालिफिकेशन में किया था कमाल

इससे पहले सचिन ने क्वालीफिकेशन राउंड में 83.67 मीटर के शानदार थ्रो के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. सभी की नजरें नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पर टिकी हुई थीं, लेकिन सचिन ने कमाल कर दिखाया. नीरज 8वें तो नदीम 10 वें स्थान पर रहे.

आखिर सचिन हैं कौन?

आपके मन में भी लगातार ये सवाल उठ रहा होगा कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को पछाड़ने वाले सचिन यादव कौन हैं?. चलिए हम आपको बताते हैं. सचिन उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही हैं. सचिन का गांव से निकलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना काफी इंस्पायरिंग है. वे बागपत के खेकड़ा गांव के रहने वाले हैं और एक किसान परिवार से आते हैं. सचिन बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे. महेंद्र सिंह धोनी और जसप्रीत बुमराह उनके आदर्श थे, लेकिन संदीप यादव ने क्रिकेट खेलते हुए उनके चौड़े कंधों और ताकतवर थ्रो को देखकर स्थानीय एथलीट ने उन्हें जेवलिन थ्रो खेलने की सलाह दी. इस सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी.

तोड़ा था 3 दशक पुराना रिकॉर्ड

सचिन अभी उत्तर प्रदेश में बतौर पुलिस कांस्टेबल (सिपाही) के पद पर हैं. सचिन ने अपनी नौकरी और एथलेटिक्स की मेहनत को जारी रखा. साल 2024 में खेले गए मुकाबले में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.21 मीटर का थ्रो फेंककर ना सिर्फ उन्होंने सभी को चौंकाया बल्कि 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड मेडल भी जीता. उसके बाद उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए करियर को तेजी से आगे बढ़ाया.

भारत को मिला नया जेवलिन स्टार

साल 2020 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में नाम कमाया था, लेकिन टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सचिन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत को नीरज के अलावा एक नया जेवलिन का स्टार मिल चुका है. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड में सचिन चौथे पायदान पर रहे.

