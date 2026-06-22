फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय मूल के एक 'सिख' फुटबॉलर की जमकर चर्चा हो रही है. न्यूजीलैंड के अटैकिंग मिडफील्डर सरप्रीत सिंह भारतीय मूल के पहले ऐसे फुटबॉलर हैं, जिन्होंने FIFA वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया है. सरप्रीत सिंह का जन्म ऑकलैंड में हुआ था. सरप्रीत सिंह के माता-पिता का जालंधर से गहरा नाता है. सरप्रीत सिंह नंबर-10 की जर्सी पहनते हैं, जो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी का भी जर्सी नंबर है.
सरप्रीत सिंह ने साल 2018 में मुंबई में हुए इंटरकॉन्टिनेंटल कप के दौरान भारत में भी खेला था. उसी साल न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू करने के बाद, उन्होंने सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ मैच खेला. वह U23 डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी मेन टीम नहीं भेजी थी. सरप्रीत सिंह एक साल बाद, साल 2019 में बायर्न म्यूनिख के लिए डेब्यू करते हुए जर्मन फर्स्ट डिवीजन लीग में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने थे.
सरप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलियाई ए-लीग की टीम वेलिंगटन फीनिक्स से इस क्लब में शामिल हुए थे. वह वेर्डर ब्रेमेन के खिलाफ सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे. सरप्रीत सिंह ने 20 जून 2020 को SC फ्रीबर्ग के खिलाफ बायर्न म्यूनिख के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेलना शुरू किया. वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 2019-2020 सीजन में बुंडेसलिगा खिताब जीता था. सरप्रीत सिंह एक सीजन के लिए पुर्तगाल में 'União de Leiria' के साथ रहे और फिर 2025 में सर्बियन सुपरलीगा टीम FK TSC में चले गए.
सरप्रीत सिंह ने न्यूजीलैंड के लिए 29 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और तीन गोल किए हैं. सरप्रीत सिंह ने 2017 और 2019 FIFA U-20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के लिए खेला था. एक बार रॉयटर्स से बात करते हुए सरप्रीत सिंह ने कहा था, 'यह मेरे लिए, मेरे लोगों, मेरे परिवार और मेरे समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है.' भारत उन प्रमुख फुटबॉल देशों में से एक है, जो अभी तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं. हालांकि 1950 में ब्राजील में हुए टूर्नामेंट के लिए भारत ने जगह बनाई थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नाम वापस ले लिया था.
भारत को तब से क्वालीफिकेशन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि इस खेल में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ी है. सरप्रीत सिंह ने आगे कहा, 'मैं फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय मूल का पहला सिख खिलाड़ी बनकर बहुत खुश हूं और आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए रास्ता बना रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि और भी सिंह, सिख और पंजाबी फुटबॉलर, साथ ही भारतीय मूल के फुटबॉलर सामने आएंगे.' भारतीय मूल के कई खिलाड़ी अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.