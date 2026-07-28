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CWG 2026: किसान के बेटे ने कॉमनवेल्थ में रचा इतिहास, हाई जंप में पहली बार आया सिल्वर, कौन है सर्वेश कुशारे?

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल आना शुरू हो चुके हैं. अभी तक भारत ने 10 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं. सोमवार को किसान के बेटे सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में नया इतिहास रचा. उन्होंने ग्लासगो में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:33 AM IST
CWG 2026: किसान के बेटे ने कॉमनवेल्थ में रचा इतिहास, हाई जंप में पहली बार आया सिल्वर, कौन है सर्वेश कुशारे?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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