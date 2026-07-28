/CWG 2026: किसान के बेटे ने कॉमनवेल्थ में रचा इतिहास, हाई जंप में पहली बार आया सिल्वर, कौन है सर्वेश कुशारे?

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल आना शुरू हो चुके हैं. अभी तक भारत ने 10 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं. सोमवार को किसान के बेटे सर्वेश कुशारे ने देश और अपने गांव का नाम रौशन किया. उन्होंने मेंस हाई जंप कंपटीशन में नया इतिहास रचा. वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में मेंस हाई जंप कंपटीशन में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने.
सर्वेश कुशारे 31 साल के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं. उन्होंने सिल्वर मेडल जीतने के लिए 2.25 मीटर की जंप मारी. बदकिस्मती से जमैका के रोमेन बेकफोर्ड से पीछे रह गए, जिन्होंने 2.28 मीटर ऊंची जंप मारकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इंग्लैंड के जैक किमानी ने ब्रॉन्ज जीता. उन्होंने 2.20 मीटर की जंप मारी और तीसरे स्थान पर रहे. 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करने के बाद, कुशारे और बेकफोर्ड दोनों ही रोमेन बेकफोर्ड की 2.28 मीटर की ऊंचाई पार करने में नाकाम रहे.
'काउंटबैक' नियम के आधार पर बेकफोर्ड को गोल्ड मेडल दिया गया. इस इवेंट में शामिल एक अन्य भारतीय आदर्श राम काफी पीछे रह गए. उन्होंने 2.15 मीटर की जंप मारी और 5वें नंबर पर रहे. सर्वेश से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हाई जंप में मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय तेजस्विन शंकर थे, जिन्होंने बर्मिंघम 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तेजस्विन ने भी सोमवार को हिस्सा लिया था, लेकिन अपनी पहली कोशिश में 2.05 मीटर की ऊंचाई पार न कर पाने के बाद वे प्रतियोगिता से हट गए. यह एहतियात के तौर पर किया गया था क्योंकि उन्हें गुरुवार से शुरू होने वाले पुरुषों के डेकाथलॉन इवेंट में हिस्सा लेना है. तेजस्विन का पर्सनल बेस्ट 2.29 मीटर है. उन्होंने पिछले दो सालों में मुख्य रूप से डेकाथलॉन पर ध्यान दिया है और वे व्यक्तिगत हाई जंप इवेंट्स में नियमित रूप से हिस्सा नहीं ले रहे हैं.
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सर्वेश कुशारे की बात करें तो वह नासिक जिले के देवरगांव के रहने वाले हैं. प्याज की खेती करने वाले किसान के बेटे कुशारे ने शुरुआती दिनों में मक्के के छिलकों, रुई और खेती के कचरे से बने अस्थायी लैंडिंग पिट्स पर ट्रेनिंग की थी. ये पिट्स उनके पिता ने तैयार किए थे, जो उनके बचपन के कोच भी थे. इस महीने की शुरुआत में, कुशारे डायमंड लीग मीट में पोडियम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने थे. मोनाको में अपने पहले इवेंट में, उन्होंने 2.26 मीटर की जंप मारकर कॉम्पिटिशन के बीच तीसरा स्थान हासिल किया. पिछले महीने, भुवनेश्वर में सर्वेश ने इतिहास रचा था. उन्होंने नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में 2.31 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था.