/CWG 2026: किसान के बेटे ने कॉमनवेल्थ में रचा इतिहास, हाई जंप में पहली बार आया सिल्वर, कौन है सर्वेश कुशारे?

'काउंटबैक' नियम के आधार पर बेकफोर्ड को गोल्ड मेडल दिया गया. इस इवेंट में शामिल एक अन्य भारतीय आदर्श राम काफी पीछे रह गए. उन्होंने 2.15 मीटर की जंप मारी और 5वें नंबर पर रहे. सर्वेश से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हाई जंप में मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय तेजस्विन शंकर थे, जिन्होंने बर्मिंघम 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तेजस्विन ने भी सोमवार को हिस्सा लिया था, लेकिन अपनी पहली कोशिश में 2.05 मीटर की ऊंचाई पार न कर पाने के बाद वे प्रतियोगिता से हट गए. यह एहतियात के तौर पर किया गया था क्योंकि उन्हें गुरुवार से शुरू होने वाले पुरुषों के डेकाथलॉन इवेंट में हिस्सा लेना है. तेजस्विन का पर्सनल बेस्ट 2.29 मीटर है. उन्होंने पिछले दो सालों में मुख्य रूप से डेकाथलॉन पर ध्यान दिया है और वे व्यक्तिगत हाई जंप इवेंट्स में नियमित रूप से हिस्सा नहीं ले रहे हैं.