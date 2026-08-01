/कौन है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल से रोकने वाला एथलीट? कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में चौंकाया, अरशद नदीम भी फेल

रुमेश थरंगा पथिरागे 23 साल के श्रीलंकाई जेवलिन थ्रोअर हैं, जो इस समय दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से एक हैं. पाथिरागे ने ग्लासगो में 89.75 मीटर की जबरदस्त थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा (जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता) और अरशद नदीम को पीछे छोड़ दिया. जून 2026 में, रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर की शानदार थ्रो करके उन्होंने एथलेटिक्स की दुनिया को हैरान कर दिया. यह थ्रो 2026 में दुनिया में सबसे लंबी थ्रो, श्रीलंका का राष्ट्रीय रिकॉर्ड और एशियाई इतिहास की दूसरी सबसे लंबी थ्रो है. पथिरागे 90 मीटर की दूरी पार करने वाले अब तक के केवल चौथे एशियाई एथलीट हैं. वो कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले श्रीलंकन खिलाड़ी बने हैं.