/कौन है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल से रोकने वाला एथलीट? कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में चौंकाया, अरशद नदीम भी फेल

Commonwealth Games 2026 Javelin Final: पेरिस ओलंपिक की तरह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. 31 जुलाई (शुक्रवार) को देर रात हुए फाइनल में नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर दूर भाला फेंका, जो उनका बेस्ट थ्रो साबित हुआ. इस थ्रो के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने रजत पदक पर कब्जा किया. भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर ये रही कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स से नीरज के अलावा एक और एथलीट ने मेडल अपने नाम किया. जी हां, यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर थ्रो किया, जो उनका बेस्ट भी है और इसी प्रदर्शन ने उन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता दिया.
मौजूदा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम इस इवेंट में कुछ दम नहीं दिखा सके. एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेडल जीतने के करीब भी हैं. फाइनल में अरशद का बेस्ट थ्रो मात्र 77.41 मीटर का रहा. वो टॉप-8 की रेस से भी बाहर हो गए.
बड़ा सवाल ये है कि जब अरशद नदीम ने इतना निराशाजनक प्रदर्शन किया तो नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल छीनने वाला कौन है? फैंस की नजर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग पर थी, लेकिन इस बीच एक श्रीलंकन खिलाड़ी महफिल लूट ले गया. जी हां, श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने 89.75 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. वो फिलहाल जेवलिन रैंकिंग में भी नंबर-1 पर हैं और पिछले एक साल से उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. फॉर्म को जारी रखते हुए पथिरागे ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जलवा दिखाया और नीरज चोपड़ा का इस इवेंट में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने का सपना तोड़ दिया.
रुमेश पथिरागे (श्रीलंका) - 89.75 मीटर थ्रो
नीरज चोपड़ा (भारत) - 85.83 मीटर थ्रो
यशवीर सिंह (भारत- 85.41 मीटर थ्रो
रुमेश थरंगा पथिरागे 23 साल के श्रीलंकाई जेवलिन थ्रोअर हैं, जो इस समय दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से एक हैं. पाथिरागे ने ग्लासगो में 89.75 मीटर की जबरदस्त थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा (जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता) और अरशद नदीम को पीछे छोड़ दिया. जून 2026 में, रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर की शानदार थ्रो करके उन्होंने एथलेटिक्स की दुनिया को हैरान कर दिया. यह थ्रो 2026 में दुनिया में सबसे लंबी थ्रो, श्रीलंका का राष्ट्रीय रिकॉर्ड और एशियाई इतिहास की दूसरी सबसे लंबी थ्रो है. पथिरागे 90 मीटर की दूरी पार करने वाले अब तक के केवल चौथे एशियाई एथलीट हैं. वो कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले श्रीलंकन खिलाड़ी बने हैं.