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कौन है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल से रोकने वाला एथलीट? कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में चौंकाया, अरशद नदीम भी फेल

Commonwealth Games 2026 Javelin Final: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. भारत के ही यशवीर सिंह ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया. पाकिस्तान के अरशद नदीम फिसड्डी साबित हुए. आइए जानते हैं गोल्ड मेडल किसने जीता.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 03:10 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:10 AM IST
कौन है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल से रोकने वाला एथलीट? कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में चौंकाया, अरशद नदीम भी फेल
Image Credit: कौन है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल से रोकने वाला एथलीट? (X/@India_AllSports)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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