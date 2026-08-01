/कौन हैं श्रीलंका के रुमेश पथिरागे? कभी गेंदबाजी में मलिंगा को देते थे टक्कर, अब नीरज चोपड़ा से छीना गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन इवेंट में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. शुक्रवार (31 जुलाई) को हुए फाइनल में श्रीलंकन एथलीट ने 89.75 मीटर थ्रो कर इतिहास रच दिया. वो 2006 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बने हैं. फाइनल में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन 23 वर्षीय पथिरागे ने शानदार थ्रो कर नीरज का सपना तोड़ दिया.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रुमेश पथिरागे एक क्रिकेटर थे और उन्होंने बाद में जेवलिन में करियर बनाने का फैसला किया. पथिरागे एक मीडियम पेसर थे, जो 130-135 KMPH की रफ्तार से गेंद डालते थे. दिलचस्प बात ये भी है कि वो गेंदबाजी में श्रीलंकन स्टार और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को टक्कर देते थे.
जैवलिन थ्रोअर बनने से पहले पथिरागे मीडियम पेस बॉलिंग करने वाले क्रिकेटर थे और वर्तमान में उन्हें कोच टोनी प्रसन्ना ट्रेनिंग दे रहे हैं. श्रीलंकन एथलीट ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि कोच टोनी ने ही मुझे जेवलिन से परिचित कराया. वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि अगर मैं बेसिक चीजों में माहिर हो जाऊं और उन्हें सही तरीके से करूं, तो मुझे इसका फायदा जरूर मिलेगा. वे सिर्फ एक कोच नहीं हैं. वे मुझे न सिर्फ खेल के बारे में सिखाते हैं, बल्कि जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं.
अपने क्रिकेट खेलने के दिनों में, पथिरागे 130 kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे और U18 कैटेगरी में तो 134 kmph की स्पीड तक भी पहुंच गए थे। वे इस कैटेगरी में श्रीलंका और सनराइजर्स हैदराबाद के पेसर ईशान मलिंगा के बाद दूसरे सबसे तेज गेंदबाज थे.
23 साल के श्रीलंकाई सनसनी रुमेश पथिरागे फिलहाल जेवलिन रैंकिंग में नंबर-1 पर भी हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो किया और नीरज चोपड़ा को पछाड़ा. इसी थ्रो ने उन्हें गोल्ड मेडल दिला दिया. शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उनकी नजर अब ओलंपिक में श्रीलंका के लिए गोल्ड जीतने पर है.
रुमेश पथिरागे (श्रीलंका) - 89.75 मीटर थ्रो
नीरज चोपड़ा (भारत) - 85.83 मीटर थ्रो
यशवीर सिंह (भारत- 85.41 मीटर थ्रो