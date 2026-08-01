/कौन हैं श्रीलंका के रुमेश पथिरागे? कभी गेंदबाजी में मलिंगा को देते थे टक्कर, अब नीरज चोपड़ा से छीना गोल्ड मेडल

जैवलिन थ्रोअर बनने से पहले पथिरागे मीडियम पेस बॉलिंग करने वाले क्रिकेटर थे और वर्तमान में उन्हें कोच टोनी प्रसन्ना ट्रेनिंग दे रहे हैं. श्रीलंकन एथलीट ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि कोच टोनी ने ही मुझे जेवलिन से परिचित कराया. वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि अगर मैं बेसिक चीजों में माहिर हो जाऊं और उन्हें सही तरीके से करूं, तो मुझे इसका फायदा जरूर मिलेगा. वे सिर्फ एक कोच नहीं हैं. वे मुझे न सिर्फ खेल के बारे में सिखाते हैं, बल्कि जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं.