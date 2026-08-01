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कौन हैं श्रीलंका के रुमेश पथिरागे? कभी गेंदबाजी में मलिंगा को देते थे टक्कर, अब नीरज चोपड़ा से छीना गोल्ड मेडल

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाले श्रीलंकन एथलीट रुमेश पथिरागे एक क्रिकेटर थे और उन्होंने बाद में जेवलिन में करियर बनाने का फैसला किया. पथिरागे ने 89.75 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:27 PM IST
कौन हैं श्रीलंका के रुमेश पथिरागे? कभी गेंदबाजी में मलिंगा को देते थे टक्कर, अब नीरज चोपड़ा से छीना गोल्ड मेडल
Image Credit: कौन हैं श्रीलंका के रुमेश पथिरागे? (X)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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