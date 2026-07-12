/कौन हैं स्विट्जरलैंड के धाकड़ फुटबॉलर डैन एनडोये? अर्जेंटीना के छुड़ा दिए पसीने, क्वार्टर फाइनल में गोल कर लूट ली महफिल

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अर्जेंटीना की इस जीत में एलेक्सिस मैक एलिस्टर, जूलियन अल्वारेज और लौटारो मार्टिनेज का अहम योगदान रहा. तीनों ने 1-1 गोल दागे. लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था.
स्विट्जरलैंड की टीम भले ही हार गई, लेकिन उसके धाकड़ फुटबॉलर डैन एनडोये ने अर्जेंटीना के पसाने छुड़ा दिए. अर्जेंटीना के खिलाफ चौथे क्वार्टर फाइनल मैच में स्विट्जरलैंड के फुटबॉलर डैन एनडोये ने गोल कर महफिल लूट ली. कैनसस सिटी में शनिवार को अर्जेंटीना के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान 67वें मिनट में स्विट्जरलैंड के डैन एनडोये ने बराबरी का गोल किया.
डैन एनडोये ने रिकार्डो रोड्रिग्ज के डिफेंस के पीछे से गेंद पास करने के बाद 67वें मिनट में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज के पैरों के बीच से शॉट मारकर बराबरी का गोल कर दिया. 25 साल के डैन एनडोये प्रीमियर लीग की टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं. डैन एनडोये ने साल 2022 में स्विट्जरलैंड के लिए अपना डेब्यू किया था और 37 मैचों में 10 गोल किए हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मैच शनिवार को खत्म हुए और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंचने वाली आखिरी टीम बनी. फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम का स्थान पक्का किया, जबकि स्पेन ने बेल्जियम के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर पहला सेमीफाइनल तय किया. शनिवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना की जीत के साथ सेमीफाइनल की लाइन-अप पूरी हो गई. रैंकिंग शुरू होने के बाद से यह पहली बार है, जब फीफा रैंकिंग की टॉप चार टीमों ने सेमीफाइनल राउंड में जगह बनाई है.
-फ्रांस बनाम स्पेन - डलास स्टेडियम - मंगलवार, 15 जुलाई - रात 12:30 बजे IST
-इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना - अटलांटा स्टेडियम - बुधवार, 16 जुलाई - रात 12:30 बजे IST