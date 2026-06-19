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FIFA World Cup 2026 में सबसे ज्यादा गोल... 25 मैच के बाद क्या है हाल? नंबर 1 पर करोड़ों दिलों की धड़कन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. टूर्नामेंट में लीग स्टेज के 25 मुकाबले पूरे हो चुके हैं. कुछ टीमों ने जीत के साथ आगाज किया तो कुछ जीत की तलाश में हैं. इस समय हर किसी की नजरें गोल्डन बूट की रेस पर टिकी हैं. 25 मैचों के बाद टॉप पर कौन है, किसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:10 AM IST
FIFA World Cup 2026 में सबसे ज्यादा गोल... 25 मैच के बाद क्या है हाल? नंबर 1 पर करोड़ों दिलों की धड़कन

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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