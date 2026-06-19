सबसे ज्यादा गोल करने की रेस में करोड़ों दिलों की धड़कन लीओनेल मेसी सबसे आगे हैं. उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया. मेसी इससे पहले 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला ही खास बना दिया. उन्होंने वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक जमाई. अल्जीरिया के खिलाफ मेसी ने बैक-टू-बैक 3 गोल दागे और वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा 16 गोल करने वाले प्लेयर बन गए. उन्होंने जर्मनी के महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस की बराबरी की है.