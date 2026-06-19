फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. टूर्नामेंट में लीग स्टेज के 25 मुकाबले पूरे हो चुके हैं. कुछ टीमों ने जीत के साथ आगाज किया तो कुछ जीत की तलाश में हैं. इस समय हर किसी की नजरें गोल्डन बूट की रेस पर टिकी हैं. 25 मैचों के बाद टॉप पर कौन है, किसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, हम आपको बताते हैं.
सबसे ज्यादा गोल करने की रेस में करोड़ों दिलों की धड़कन लीओनेल मेसी सबसे आगे हैं. उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया. मेसी इससे पहले 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला ही खास बना दिया. उन्होंने वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक जमाई. अल्जीरिया के खिलाफ मेसी ने बैक-टू-बैक 3 गोल दागे और वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा 16 गोल करने वाले प्लेयर बन गए. उन्होंने जर्मनी के महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस की बराबरी की है.
मेसी के अलावा दो बड़े नाम और हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बाप्पे. इन दोनों में एम्बाप्पे ने अपने खेल से प्रभावित किया लेकिन रोनाल्डो फीके रह गए. गोल्डन बूट की इस रेस में एम्बाप्पे के अलावा और नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड भी हैं. एम्बापे ने सेनेगल के खिलाफ और हालैंड ने इराक के खिलाफ 2-2 गोल दागे हैं. इंग्लैंड के हैरी केन भी 2 गोल के साथ इस रेस में बने हुए हैं.
वर्ल्ड कप 2026 में मेसी के बाद जोनाथन ने हैट्रिक से तबाही मचाई. कनाडा ने कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी. शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जोनाथन डेविड ने एक दमदार कमबैक किया. उन्होंने हाफटाइम तक 3 गोल दाग दिए थे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की गोल्डन बूट की रेस में मेसी के साथ टॉप पर पहुंच चुके हैं.
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