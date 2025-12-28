कौन हैं Ubaidullah Rajput, हिंदू या मुस्लिम? पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन लहराया तिरंगा, मचा बवाल

Who is Ubaidullah Rajput: पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हैं. 16 दिसंबर को बहरीन में एक निजी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने भारतीय जर्सी पहनकर भारतीय तिरंगा लहरा दिया, जिसके कारण उन्हें अब बड़ी सजा मिली है. उबैदुल्लाह राजपूत पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. पाकिस्तान कबड्डी महासंघ (पीकेएफ) ने 28 दिसंबर को एक आपातकालीन बैठक में यह निर्णय लिया. बड़ा सवाल ये है कि उबैदुल्लाह राजपूत ने ऐसा क्यों किया था और फैंस के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम?

आपातकालीन बैठक से पहले पीकेएफ के सचिव राणा सरवर ने कहा था कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक निजी कार्यक्रम था जिसमें आयोजकों द्वारा भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ईरान आदि के नाम से निजी टीमें बनाई गई थीं. लेकिन सभी टीमों में भारतीय मूल के खिलाड़ी थे. सरवर ने आगे कहा, “भारतीय खिलाड़ियों ने भारतीय निजी टीम का प्रतिनिधित्व किया और उबैदुल्लाह ने उनके लिए खेला, जो इन परिस्थितियों में अस्वीकार्य है.''

उबैदुल्लाह राजपूत से कैसे हुई थी ये गलती?

पाकिस्तान के बेहद लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजपूत ने इस मामले पर सफाई देने की कोशिश की और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. घटनाक्रम का अपना पक्ष रखते हुए उबैदुल्लाह राजपूत ने कहा कि उन्हें एक निजी टीम के लिए टूर्नामेंट में खेलने का निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि टीम का नाम भारतीय टीम रखा गया है और उन्होंने आयोजकों से कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के नामों का इस्तेमाल न करें. उन्होंने आगे बताया, ''पहले भी निजी प्रतियोगिताओं में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक साथ निजी टीम के लिए खेल चुके हैं, लेकिन कभी भी भारत या पाकिस्तान के नाम से नहीं.''

उबैद ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्हें इसके बारे में बाद में पता चला और संघर्ष के बाद वह ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे.

उबैदुल्लाह राजपूत हिंदू हैं या मुस्लिम?

कबड्डी टूर्नामेंट में भारतीय तिरंगा लहराने के बाद ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं उबैदुल्लाह राजपूत हिंदू तो नहीं हैं? उनके 'सरनेम' को लेकर भी कन्फ्यूजन है. हालांकि, उबैदुल्लाह राजपूत एक मुस्लिम पाकिस्तानी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं. तमाम जांच पड़ताल और पहचान पत्र तलाशने के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं.

