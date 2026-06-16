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कौन है वो 40 साल का गोलकीपर, जिसने अकेले दम पर स्पेन को रोका और 2 घंटे में बटोर लिए 10 लाख फॉलोअर्स?

Who is Vozinha: 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने स्पेन के खिलाफ 7 शानदार बचाव कर 2026 वर्ल्ड कप में इतिहास रचा. जानिए कैसे इस उम्रदराज हीरो ने केप वर्दे को एक ऐतिहासिक ड्रॉ दिलाया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 16, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:30 AM IST
कौन है वो 40 साल का गोलकीपर, जिसने अकेले दम पर स्पेन को रोका और 2 घंटे में बटोर लिए 10 लाख फॉलोअर्स?
Image Credit: केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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