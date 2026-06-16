Cabo Verde Goalkeeper Vozinha: फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें खेलने का सपना सभी फुटबॉल खिलाड़ियों का होता है. कुछ कम उम्र में इस लम्हें को जी लेते हैं तो कुछ का सपना बहुत देर से पूरा होता है. कुछ ऐसा ही केप वर्दे के गोलकीर वोजिन्हा के साथ हुआ है. उन्होंने इसके लिए 40 साल तक इंतजार किया. केप वर्दे के इस गोलकीपर ने आखिरकार सोमवार (15 जून) को फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर कदम रखा और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने शानदार बचावों की एक सीरीज के साथ स्पेन जैसी मजबूत के खिलाफ अपनी टीम को 0-0 से यादगार ड्रॉ दिलाने में मदद की.
जैसे-जैसे स्पेन के स्टार खिलाड़ियों की फौज ने गोल करने के लिए लगातार दबाव बनाया, यह अनुभवी गोलकीपर मजबूती से डटा रहा. मैच के अंत तक वोजिन्हा ने सात महत्वपूर्ण बचाव किए और टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बनकर उभरे. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच से पहले उनके इंस्टाग्राम पर 46 हजार फॉलोअर्स थे, जो मैच के बाद बढ़कर 1.1 मिलियन (11 लाख) से अधिक हो गए. यहां तक कि खबर लिखे जाने तक वोजिन्हा के फॉलोअर्स की संख्या करीब 3.8 मिलियन (38 लाख) तक पहुंच चुकी है.
Vozinha and Cabo Verde making history #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TIEc3lh2GO
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
केप वर्दे के माइंडेलो में जोसिमार जोस इवोरा डियास के रूप में जन्मे वोजिन्हा का वर्ल्ड कप तक का रास्ता आसान नहीं था. उन्होंने केप वर्दे, मोल्दोवा, रोमानिया, साइप्रस और पुर्तगाल के विभिन्न क्लबों में अपना करियर बनाने में सालों बिताए, जो फुटबॉल के बड़े सितारों को मिलने वाली चकाचौंध से काफी दूर था. इन सबके बावजूद वह अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए एक निरंतर उपस्थिति बने रहे और केप वर्दे के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक के रूप में पहचान बनाई.
पुर्तगाली क्लब शावेज (Chaves) के लिए खेलने वाले वोजिन्हा के पास 15 साल का अंतरराष्ट्रीय अनुभव था, लेकिन वह पहले कभी वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे. स्पेन के खिलाफ उन्होंने अपनी घबराहट को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन खेल दिखाया. पहले हाफ में उन्होंने फेरान टोरेस के शॉट के बाद मिकेल ओयारजाबल के हेडर को शानदार तरीके से रोक दिया. दूसरे हाफ में भी दबाव जारी रहा, लेकिन वोजिन्हा ने टोरेस, आयमेरिक लापोर्टे और यहां तक कि युवा सनसनी लामीन यमाल के आने के बाद भी स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया.
Vozinha takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TsC1nhwoIB
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यह परिणाम न केवल केप वर्दे के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, बल्कि उनके गोलकीपर के लिए भी एक बड़ी रात थी. 40 साल की उम्र में वोजिन्हा वर्ल्ड कप डेब्यू करने वाले इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. उनसे उम्रदराज केवल मिस्र के पूर्व गोलकीपर एसम एल हदारी थे, जिन्होंने 2018 में 45 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था. 2012 में शुरू हुए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब 90 मैच के साथ वोजिन्हा देश के सबसे प्रभावशाली फुटबॉलरों में से एक बन गए हैं. अटलांटा की इस शाम वह केवल एक कप्तान नहीं, बल्कि स्पेन की जीत के बीच खड़े सबसे बड़े दीवार थे.