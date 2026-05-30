कौन हैं धाकड़ पहलवान मीनाक्षी गोयत, जिन्होंने विनेश फोगाट को हराकर तोड़ा एशियन गेम्स में खेलने का सपना

Who is Wrestler Meenakshi Goyat: स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है. शनिवार, 30 मई को हुए ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत के खिलाफ करीबी सेमीफाइनल मुकाबले में हार के बाद, विनेश फोगाट के एशियाई खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना टूट गया. 53 किलोग्राम वर्ग में भाग ले रही फोगाट को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए मुकाबले में 4-6 से हार का सामना करना पड़ा.
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Who is Wrestler Meenakshi Goyat: स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है. शनिवार, 30 मई को हुए ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत के खिलाफ करीबी सेमीफाइनल मुकाबले में हार के बाद, विनेश फोगाट के एशियाई खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना टूट गया. 53 किलोग्राम वर्ग में भाग ले रही फोगाट को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए मुकाबले में 4-6 से हार का सामना करना पड़ा. हरियाणा की धाकड़ महिला रेसलर मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को चारों खाने चित कर उन्हें बड़ा झटका दिया. अब फाइनल में मीनाक्षी का सामना अंतिम पंघाल से होगा, जिन्होंने पूजा गहलोत को 5-1 से हराकर शानदार जीत हासिल की.
विनेश फोगाट को हराने के बाद अब हरियाणा की महिला रेसलर फाइनल में अंतिम पंघाल के साथ दंगल के लिए तैयार हैं. इन दोनों के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करेगी, जो इसी साल जापान के आइची-नागोया में आयोजित किए जाएंगे.
25 साल की उभरती हुई भारतीय महिला पहलवान मीनाक्षी गोयत हरियाणा राज्य के जिंद जिले के एक किसान परिवार से आती हैं. वो सोनीपत में पूर्व राष्ट्रीय कोच कुलदीप मलिक और उनके बेटे अजय मलिक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेती हैं. इसी साल अप्रैल में मीनाक्षी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता. फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्होंने दक्षिण कोरिया की सियोयंग पार्क और उज्बेकिस्तान की साकिबजमाल एस्बोसिनोवा को हराया, लेकिन चीन की जिन झांग के बाद दूसरे स्थान पर रहीं. विनेश फोगाट को हराने से पहले मीनाक्षी ने विश्व नंबर 1 और दो बार की विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता अंतिम पंघाल को पटखनी देकर कुश्ती जगत में सनसनी मचाई थी.
एशियन गेम्स के ट्राइल्स में सेमीफाइनल में मिली हार के बाद विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मीनाक्षी से मुकाबला हारने के बाद मैट पर ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं वापस आऊंगी. उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अनुमति दी. इसी वजह से मैं आज मैट पर प्रतिस्पर्धा कर सकी, नहीं तो वे किसी भी परिस्थिति में मुझे मैट पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देते. शुरू से ही मेरा यही मानना रहा है कि परिणाम मैट पर ही तय होना चाहिए, कौन बेहतर है और कौन नहीं. यह फैसला पक्षपातपूर्ण था. मैं इतनी कड़ी मेहनत करना चाहती हूं कि जो लोग धोखा दे रहे हैं, वे भी पीछे छूट जाएं. मैं इतना सुधार करना चाहती हूं कि उनके धोखे के बावजूद वे मुझे हरा न सकें. मैं कड़ी मेहनत करती रहूंगी.''
भारत की स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन किया था. वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थीं. हालांकि, गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले किस्मत ने उनके साथ धोखा किया. मैच की सुबह मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण विनेश अयोग्य घोषित कर दी गईं. इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंचकर इस तरह बाहर होना उनके करियर का सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ साबित हुआ.
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