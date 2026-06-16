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फीफा वर्ल्ड कप: कौन है यह खिलाड़ी, जिसने जूतों पर लगाया पाकिस्तान का झंडा? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड खिलाड़ी जिदान इकबाल इराक की ओर से खेलते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचने जा रहे हैं. वह वर्ल्ड कप में जूते पर पाकिस्तानी झंडा लगाकर उतरेंगे. उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 16, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:18 PM IST
फीफा वर्ल्ड कप: कौन है यह खिलाड़ी, जिसने जूतों पर लगाया पाकिस्तान का झंडा? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Image Credit: इराक के फुटबॉल खिलाड़ी जिदान इकबाल. Picture Credit: Instagram/zidaneiqbal

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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