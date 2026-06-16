Who is Zidan Iqbal: पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड खिलाड़ी जिदान इकबाल मंगलवार को इराक के लिए मैदान में उतरते ही वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेंगे. दिलचस्प बात यह है कि वह मैदान पर जब उतरेंगे तो उनके जूते में पाकिस्तान का झंडा लगा होगा. इसने सबको हैरान कर दिया. जूते पर किसी देश का झंडा लगाना अपमान की तरह माना जाता है. इकबाल की इस हरकत ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है.
दरअसल, जिदान इकबाल का मैदान पर उतरना उस देश के लिए बड़ा क्षण नहीं होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि यह पाकिस्तान के लिए बड़ी होगी. यह पल पाकिस्तान के प्रशंसकों के लिए महत्व रखता है. 240 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी फुटबॉल टीम आज तक कभी वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाई है. पाकिस्तान ने अपने पूरे इतिहास में केवल एक क्वालीफाइंग मैच जीता है और फीफा रैंकिंग में 198वें स्थान पर होने के कारण यह खेल के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है.
मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी से निकले ज़िदान इकबाल वर्तमान में एफसी यूट्रेक्ट (FC Utrecht) के लिए खेल रहे हैं. हालांकि, वह इराक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वह वर्ल्ड कप में खेलने वाले पाकिस्तानी मूल के पहले खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस कारण वह एक जूते पर इराक और दूसरे पर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे.
जिदान ने बताया कि जब उन्हें इस सम्मान के बारे में पता चला तो वह "हैरान" रह गए थे. उन्होंने बीबीसी स्पोर्ट से कहा, ''सच कहूं तो मुझे इस रिकॉर्ड के बारे में पता भी नहीं था. मैंने जैसे ही वह पोस्ट देखी, तुरंत अपने पिता को मैसेज किया. हम दोनों हैरान थे.'' वह अपनी पाकिस्तानी जड़ों पर गर्व करते हैं और अपने पिता को अपने करियर का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं.
प्रतिभाशाली मिडफील्डर जिदान इकबाल को अपनी दोनों विरासतों पर गर्व है. वह इसे अपने जूतों (boots) के जरिए दिखाते हैं, जहां वह अपने बाएं पैर पर इराक का झंडा और दाएं पैर पर पाकिस्तान का झंडा पहनते हैं. उनका कहना है कि उनके लिए दोनों देश बराबर हैं और यह उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है.
जिदान को उम्मीद है कि उनकी कहानी अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने कहा, ''मैं अभी युवा हूं, लेकिन मैं वर्ल्ड कप खेलने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी बनूंगा. उम्मीद है कि फुटबॉल का सपना देखने वाले बच्चे इसे देखेंगे और विश्वास करेंगे कि वे भी ऐसा कर सकते हैं.'' जिदान चाहते हैं कि दक्षिण एशियाई विरासत का कोई भी बच्चा यह समझे कि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से किसी भी पृष्ठभूमि से सफलता हासिल की जा सकती है.