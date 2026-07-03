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कौन थे फिलिस्तीनी गोलकीपर सलीम अल-अश्कर? गाजा में गोली लगने से मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी

Who Was Saleem Al-Ashqar Palestinian Goalkeeper: सलीम अल-अश्कर की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी. उनकी पत्नी गर्भवती हैं. सलीम परिवार में 7 लोगों का सहारा थे.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 03, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:44 PM IST
कौन थे फिलिस्तीनी गोलकीपर सलीम अल-अश्कर? गाजा में गोली लगने से मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी
Image Credit: Who Was Saleem Al-Ashqar Palestinian GoalkeeperSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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