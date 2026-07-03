कौन थे फिलिस्तीनी गोलकीपर सलीम अल-अश्कर? गाजा में गोली लगने से मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी

Who Was Saleem Al-Ashqar Palestinian Goalkeeper: इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 की धूम है. 48 टीमों के बीच तीन देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आयोजित हो रहा है. ग्रुप स्टेज के बाद राउंड ऑफ 32 के मुकाबले चल रहे हैं. इस बीच फुटबॉल जगत से एक बेहद दुखद खबर आई है. फिलिस्तीन के 32 साल के स्टार फुटबॉलर और गोलकीपर सलीम खादर अल-अश्कर की गाजा पट्टी में इजरायली सेना (IDF) की गोली लगने से मौत हो गई है. फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ (PFA) ने 29 जून को इस दुखद घटना की आधिकारिक पुष्टि की थी.
फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हादसा खान यूनिस के उत्तर-पूर्व में स्थित अल-करारा कस्बे में हुआ, जहां सलीम इजरायली गोलीबारी का शिकार बने. सलीम खादर अल-अश्कर (Saleem Al-Ashqar) इसी इलाके में मौजूद थे, जब उन्हें इजरायली सेना की गोली का शिकार होना पड़ा. संघ ने उनकी मौत पर शोक जताया है.
सलीम की शादी महज पांच महीने पहले ही हुई थी. उनकी पत्नी इस समय गर्भवती हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. सलीम अपने पहले बच्चे का चेहरा देखने और उसे गोद में उठाने से पहले ही दुनिया से चले गए. इतना ही नहीं, वह अपने परिवार में माता-पिता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा और सात बहनों के इकलौते भाई थे. उनके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
सलीम अल-अश्कर गाजा पट्टी के स्थानीय फुटबॉल सर्किट का एक जाना-माना नाम थे. उन्होंने अपने करियर में गाजा स्ट्रिप के तीन प्रमुख क्लबों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें अल-अक्सा स्पोर्ट्स क्लब और अल-मस्दर स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं. अपनी मौत से पहले वह खदामत खान यूनिस क्लब के लिए खेल रहे थे. अक्टूबर 2023 में शुरू हुए युद्ध के कारण कई अन्य स्थानीय एथलीटों की तरह उनका पेशेवर करियर भी अचानक थम गया था और अब उनकी जान चली गई. उनकी मौत पर चिली के फुटबॉल क्लब डेपोर्टिवो फिलिस्तीनो (Deportivo Palestino) ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है.
अक्टूबर 2023 से जारी इस संघर्ष में फिलिस्तीनी खेल जगत को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी है. फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ (PFA) के आंकड़ों के अनुसार, इस युद्ध में अब तक 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी एथलीटों और सैकड़ों कोचों, रेफरी और खेल अधिकारियों की जान जा चुकी है. फिलिस्तीनी ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष असद अल-मजदलावी ने फरवरी 2026 में बताया था कि जान गंवाने वाले खेल जगत के लोगों में 45 महिलाएं भी शामिल थीं. इसके अलावा, गाजा स्ट्रिप में 265 खेल सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 184 पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं.