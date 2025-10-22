FC Goa vs Al-Nassr: भारत क्यों नहीं आए क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इस अजीब नियम ने फैंस का मजा किया किरकिरा

Why Cristiano Ronaldo not visited India: दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत नहीं आ रहे हैं. उन्हें सऊदी प्रो लीग की टीम अल-नासर के लिए भारत के फुटबॉल क्लब एफसी गोवा के खिलाफ एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैच में खेलना था. रोनाल्डो के आने की खबर सुनकर फैंस खुश थे और उन्होंने टिकट भी ले लिया था. अब अचानक इस महान खिलाड़ी के नहीं आने से फैंस निराश हो गए हैं और उन्होंने अल नासर क्लब की आलोचना भी की है.

रोनाल्डो ने फैंस को किया निराश

अल-नासर और एफसी गोवा के बीच मैच 22 अक्टूबर को फतोर्दा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच गोवा के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. उन्हें कई दिग्गज फुटबॉलरों को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन रोनाल्डो के फैंस के लिए उनका भारत न आना बेहद निराशाजनक है. अल-नासर टीम की जब से भारत आने की सूचना थी, फुटबॉल प्रेमियों के मन में रोनाल्डो के आने की उम्मीद बढ़ी थी. लेकिन भारत दौरे से दूर रहते हुए उन्होंने अपने भारतीय फैंस को निश्चित रूप से निराश किया है.

क्यों नहीं आए रोनाल्डो?

रोनाल्डो ने जब अल-नासर के साथ अनुबंध किया था, तो उसमें एक प्रावधान था कि सऊदी अरब से बाहर होने वाले मैचों से वह खुद को बाहर रख सकते हैं. इसी प्रावधान के तहत रोनाल्डो ने गोवा के खिलाफ होने वाले मैच से हटने का फैसला लिया है. दरअसल, रोनाल्डो 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं. विश्व कप के लिए 40 साल के रोनाल्डो अपने कार्यभार का प्रबंधन कर रहे हैं. शरीर को फिट रखने के लिए वह कम मैचों का चुनाव कर रहे हैं ताकि अगले विश्व कप में पुर्तगाल के लिए खेल सकें. रोनाल्डो पूर्व के दो मैचों में भी टीम का हिस्सा नहीं थे.

एफसी गोवा के खिलाफ इस मैच खेल सकते हैं रोनाल्डो

कप्तान रोनाल्डो की अनुपस्थिति में भी अल-नसार का प्रदर्शन पिछले दो मैचों में शानदार रहा है. टीम दोनों मैचों में विजयी रही और इसके अगले दौर में पहुंचने की पूरी संभावना है. एएफसी चैंपियंस लीग 2 में एफसी गोवा और अल-नसार एक ही ग्रुप में हैं. दोनों टीमें दो बार एक-दूसरे से भिड़ेंगी. गोवा के बाद दोनों टीमें रियाद में भिड़ेंगी. संभव है रियाद वाले मैच में रोनाल्डो खेलें.