वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्यों हार गए नीरज चोपड़ा? गोल्डन बॉय ने किया शॉकिंग खुलासा, परेशान हो जाएंगे फैंस

Neeraj Chopra World Athletics Championships: भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत पाए. वह अपने गोल्ड मेडल को बचा नहीं पाए. यहां तक कि नीरज टॉप-5 में भी नहीं रहे. वह फाइनल में आठवें स्थान पर रहे. उनकी इस हार ने सबको हैरान कर दिया. नीरज से आगे तो भारत के सचिन यादव रहे. उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया. नीरज ने इस हार के बाद बड़ा खुलासा किया. वह पीठ की समस्या से परेशान थे और इस कारण बेहतर खेल नहीं दिखा पाए.

नीरज के प्रदर्शन में गिरावट

नीरज पिछले दो हफ्तों से पीठ की समस्या से जूझ रहे थे और इसी ने गुरुवार को टोक्यो में हुए विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में उनके प्रदर्शन पर असर डाला. मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कि नीरज को पीठ की समस्या है. टोक्यो में अपनी प्रतियोगिता के बाद दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने भी इस बात को स्वीकार किया. नीरज 2023 में जीते गए स्वर्ण पदक का बचाव कर रहे थे, लेकिन फाइनल में एक निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए आठवें स्थान पर रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पीठ की चोट और अभ्यास की कमी

पीटीआई से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''हां, यह सच है कि नीरज चोपड़ा पिछले कुछ हफ्तों से पीठ की समस्या से परेशान थे. उन्होंने हमें इस बारे में जानकारी दी थी. पीठ की समस्या ने उनके प्रदर्शन पर असर जरूर डाला होगा, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. खेल में जीत और हार होती रहती है. इसके अलावा, भाला फेंक एक ऐसा इवेंट है कि आप किसी खास दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और किसी और दिन बिलकुल भी नहीं.'' एएफआई अधिकारी के अनुसार, नीरज ने विश्व चैंपियनशिप से पहले चेक गणराज्य में अभ्यास के दौरान अपनी पीठ की समस्या के बारे में फेडरेशन को सूचित किया था. नीरज के वर्तमान कोच जान जेलेजनी चेक गणराज्य से हैं.

ये भी पढ़ें: न नीरज न नदीम... वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस स्टार का जादू, बिना मेडल भारत के सचिन ने लूटी महफिल

नीरज ने भी स्वीकारा दर्द

आठवें स्थान पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि यह एक अलग दिन था जब वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए. उन्होंने कहा, ''यह बहुत समय बाद हुआ है. आमतौर पर मैं स्थिति को नियंत्रित कर लेता था, लेकिन आज का दिन अलग था. मैं इस नतीजे को स्वीकार करूंगा और अगले सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगा. लेकिन यहां आने से पहले चेक गणराज्य में अभ्यास के दौरान मुझे पीठ में समस्या हुई थी और उस वजह से मैंने पिछले दो हफ्तों से अभ्यास नहीं किया है. उसका इलाज चल रहा है. मेरी टीम यह जानती है और मैंने एएफआई को भी सूचित कर दिया है.''

ये भी पढ़ें: 11 साल में पहली बार... टोक्यो में उलटफेर का शिकार हुए नीरज चोपड़ा, सचिन यादव ने पलट दिया इतिहास

4 सितंबर को शुरू हुई थी समस्या

पीठ की समस्या कब और कैसे हुई, इस पर नीरज ने कहा, ''यह घटना 4 सितंबर को हुई थी. मैं अभ्यास के दौरान शॉट पुट थ्रो कर रहा था. मैं बैक थ्रो और फ्रंट थ्रो करता हूं. जब मैं फ्रंट थ्रो करने के लिए झुका, तो मेरी बाईं तरफ अचानक झटका लगा और मैं चल भी नहीं पा रहा था.'' उन्होंने कहा कि प्राग में एमआरआई कराया गया था और डिस्क में कुछ समस्या थी. 6 सितंबर को यहां पहुंचने के बाद से उनका हर दिन एक मशीन की मदद से इलाज चल रहा है.