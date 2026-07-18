/फ्रांस और इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप से बाहर... फिर दोनों के बीच क्यों टक्कर? 5 पॉइंट्स में समझें इस मैच की अहमियत

फ्रांस बनाम इंग्लैंड मैच गोल्डन बूट के लिहाज से भी काफी अहम होने वाला है. इस मुकाबले में खेलने वाले 3 खिलाड़ी अभी भी गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं. इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंघम 6-6 गोल के साथ रेस में थोड़े पीछे हैं, लेकिन टूर्नामेंट में 8 गोल दागने वाले फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे की नजर गोल्डन बूट जीतने पर होगी. बता दें कि अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने भी इस वर्ल्ड कप में अभी तक 8 गोल दागे हैं. अगर दो खिलाड़ियों के गोल बराबर रहते हैं तो फिर असिस्ट और उसके बाद मैदान पर बिताए गए कम मिनटों के आधार पर विजेता तय किया जाता है.