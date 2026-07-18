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फ्रांस और इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप से बाहर... फिर दोनों के बीच क्यों टक्कर? 5 पॉइंट्स में समझें इस मैच की अहमियत

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जहां अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी, वहीं सेमीफाइनल में हारने वाली फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें भी खाली हाथ घर नहीं लौटेंगी, दोनों के बीच तीसरे स्थान (Third Place Match) के लिए मुकाबला खेला जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 18, 2026, 02:49 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:49 AM IST
फ्रांस और इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप से बाहर... फिर दोनों के बीच क्यों टक्कर? 5 पॉइंट्स में समझें इस मैच की अहमियत
Image Credit: फ्रांस और इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप से बाहर... फिर दोनों के बीच क्यों टक्कर? (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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