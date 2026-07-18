/फ्रांस और इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप से बाहर... फिर दोनों के बीच क्यों टक्कर? 5 पॉइंट्स में समझें इस मैच की अहमियत

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जहां अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी, वहीं सेमीफाइनल में हारने वाली फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें भी खाली हाथ घर नहीं लौटेंगी, दोनों के बीच तीसरे स्थान (Third Place Match) के लिए मुकाबला खेला जाएगा. कई फैंस के मन में सवाल होता है कि जब दोनों टीमें चैंपियन बनने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं तो फिर इस मैच का क्या महत्व है? आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि यह मैच आखिर क्यों इतना खास होता है.
1. ब्रॉन्ज मेडल और तीसरे स्थान की लड़ाई
थर्ड प्लेस प्लेऑफ का सबसे बड़ा महत्व यह है कि विजेता टीम को वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान मिलता है. फुटबॉल में इसे कांस्य पदक (Bronze Medal) के बराबर माना जाता है. चौथे स्थान की तुलना में तीसरे नंबर पर टूर्नामेंट खत्म करना किसी भी टीम और उसके खिलाड़ियों के लिए सम्मान की बात होती है.
2. गोल्डन बूट के लिहाज से काफी अहम
फ्रांस बनाम इंग्लैंड मैच गोल्डन बूट के लिहाज से भी काफी अहम होने वाला है. इस मुकाबले में खेलने वाले 3 खिलाड़ी अभी भी गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं. इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंघम 6-6 गोल के साथ रेस में थोड़े पीछे हैं, लेकिन टूर्नामेंट में 8 गोल दागने वाले फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे की नजर गोल्डन बूट जीतने पर होगी. बता दें कि अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने भी इस वर्ल्ड कप में अभी तक 8 गोल दागे हैं. अगर दो खिलाड़ियों के गोल बराबर रहते हैं तो फिर असिस्ट और उसके बाद मैदान पर बिताए गए कम मिनटों के आधार पर विजेता तय किया जाता है.
3. इतिहास में दर्ज होती है तीसरे स्थान की टीम
भले ही लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान फाइनल पर रहता हो, लेकिन FIFA रिकॉर्ड्स में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम का नाम भी हमेशा दर्ज रहता है. यही वजह है कि दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरती हैं ताकि टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ किया जा सके.
4. कब हुई थी इस मैच की शुरुआत?
फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान का मुकाबला पहली बार 1934 के वर्ल्ड कप में खेला गया था. तब से लेकर अब तक लगभग हर संस्करण में यह मैच आयोजित किया जाता रहा है. केवल 1950 का वर्ल्ड कप इसका अपवाद था, क्योंकि उस समय चैंपियन का फैसला अलग फाइनल ग्रुप फॉर्मेट से हुआ था. इसके बाद से थर्ड प्लेस प्लेऑफ वर्ल्ड कप का नियमित हिस्सा बन गया.
5. भविष्य की तैयारी और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास
यह मुकाबला सिर्फ एक पदक तक सीमित नहीं होता. कोच युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं, टीम नई रणनीतियों को आजमाती है और जीत के साथ अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी का सकारात्मक संदेश भी मिलता है. हार के साथ वर्ल्ड कप खत्म करने की बजाय जीत के साथ अभियान समाप्त करना खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है.
स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल पर टिकी दुनिया की नजर
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कांस्य पदक की जंग के बाद फुटबॉल जगत की निगाहें अर्जेंटीना और स्पेन के महामुकाबले पर होंगी. दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है और अब विश्व चैंपियन बनने के लिए आमने-सामने होंगी. एक ओर अर्जेंटीना अपना खिताब बचाने उतरेगा, जबकि दूसरी तरफ स्पेन 16 साल के लंबे इंतजार के बाद दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा करना चाहेगा. ऐसे में वर्ल्ड कप 2026 का समापन दो हाई-वोल्टेज मुकाबलों के साथ होने जा रहा है.