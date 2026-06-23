FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. भारतीय फुटबॉल टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है और इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं. इस पर भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक नई बहस शुरू कर दी है. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में भारत की लगातार अनुपस्थिति पर चल रहे विमर्श को चुनौती देते हुए कहा कि हमें केवल क्वालिफिकेशन के अंतिम चरण पर ध्यान देने के बजाय बुनियादी समस्याओं को देखना चाहिए. उनका मानना है कि एएफसी एशियन कप में लगातार क्वालिफाई न कर पाना और आगे न बढ़ पाना एक बड़ी चिंता है.
गुरप्रीत ने अपने मैसेज में स्पष्ट किया कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना कोई अचानक मिलने वाली उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह महाद्वीपीय स्तर पर लंबे समय तक मिली सफलता का परिणाम है. उनके नजरिए से असली सवाल यह नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, बल्कि यह है कि देश एएफसी एशियन कप में नियमित रूप से भाग क्यों नहीं ले पा रहा है और नॉकआउट चरणों तक पहुंचने में क्यों संघर्ष कर रहा है?
संधू ने लिखा, ''इतने सारे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हैं? मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है. लोगों का सवाल पूछना और जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है. एक खिलाड़ी के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि हम वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम एशियन कप में नहीं हैं. वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए हमें एशियन कप में नियमित होना होगा और उसके नॉकआउट दौर में लगातार पहुंचना होगा. यह एक कदम-दर-कदम प्रक्रिया है. इसलिए असली सवाल यह है कि हम एशियन कप तक क्यों नहीं पहुंचे?''
एएफसी एशियन कप में भारत का रिकॉर्ड देखें तो उसने केवल पांच बार (1964, 1984, 2011, 2019 और 2023) क्वालिफाई किया है. 1964 का संस्करण टीम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. तब भारत उपविजेता रहा था. हालांकि, उस शुरुआती सफलता के बाद भारत को लंबे अंतराल का सामना करना पड़ा, जिसमें दो दशकों तक क्वालिफाई न कर पाना और फिर 2011 में वापसी से पहले 27 साल की अनुपस्थिति शामिल है.
जब भारत ने 2011 में वापसी की, तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और दक्षिण कोरिया से हारने के बाद ग्रुप चरण में ही बाहर हो गया. 2019 में भारत ने थाईलैंड पर 4-1 की जीत के साथ अपनी क्षमता दिखाई. इससे टूर्नामेंट में दशकों पुराना जीत का सूखा खत्म हुआ, लेकिन फिर भी यूएई और बहरीन से हार के बाद आगे बढ़ने में नाकाम रहा.
2023 के संस्करण में भारत ने एक शानदार क्वालीफाइंग अभियान के बाद जगह बनाई थी, जिसमें कोलकाता में आयोजित तीसरे दौर में उसका रिकॉर्ड बेहतरीन था. हालांकि, मुख्य टूर्नामेंट में एक बार फिर ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और सीरिया से हारकर बाहर हो गया. भारत इस दौरान एक भी गोल नहीं कर सका और बिना किसी अंक के स्वदेश लौटा.