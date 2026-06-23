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भारत क्यों नहीं खेल रहा? फुटबॉल वर्ल्ड कप का सपना देखने वालों को टीम इंडिया के गोलकीपर ने दिखाया आईना

Indian Football: भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने भारतीय फुटबॉल के विकास पर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एएफसी एशियन कप में नियमित भागीदारी और प्रदर्शन की आवश्यकता पर जोर देते हुए जवाबदेही की मांग की है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 05:33 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:33 AM IST
भारत क्यों नहीं खेल रहा? फुटबॉल वर्ल्ड कप का सपना देखने वालों को टीम इंडिया के गोलकीपर ने दिखाया आईना
Image Credit: भारतीय फुटबॉलट टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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