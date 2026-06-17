FIFA World Cup: दुनियाभर में फिलहाल फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है. भारत में भी इस खेल के प्रति लोगों का समर्पण कम नहीं है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है. भारतीय समयानुसार ज्यादातर मुकाबले देर रात शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फैंस अपनी नींद हराम कर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बाप्पे जैसे स्टार खिलाड़ियों के गोल का जश्न मना रहे हैं. इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इन सितारों ने अपने खेल से भारत में फैन फॉलोइंग बनाई है. लेकिन, जरा सोचिए... अगर फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश के खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधत्व कर रहे होते तो भारतीय फैंस उनपर कितना प्यार लुटाते?
भारत में फुटबॉल का जुनून तो है, लेकिन FIFA वर्ल्ड कप तक पहुंचने का सपना अब भी अधूरा है. आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? साथ में ये भी जानेंगे कि भारत में कितने और कौन कौन से फेमस फुटबॉल क्लब्स हैं? क्रिकेट के मुकाबले भारत के फुटबॉल खिलाड़ियों की सैलरी कितनी है?
भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. क्रिकेट में भारत विश्व शक्ति माना जाता है, हॉकी में भी उसका शानदार इतिहास रहा है, लेकिन जब बात फुटबॉल की आती है तो 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश अब तक FIFA वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाया है. आपको ये जानकर दुख होगा, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डेढ़ लाख की आबादी वाला देश कुराकाओ भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन भारत कहीं दूर-दूर तक नहीं है. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारत फुटबॉल में पीछे क्यों रह गया? आइए इस सवाल का जवाब विस्तार से समझते हैं.
फुटबॉल भारत में लोकप्रिय जरूर है, लेकिन इसकी जमीनी संरचना (Grassroots Development) अभी भी कई बड़े देशों से काफी पीछे है. यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देशों में बच्चों को कम उम्र से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल जाती है, जबकि भारत में अधिकांश युवा क्रिकेट की ओर आकर्षित होते हैं.
इसके अलावा देश में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग सुविधाएं और टैलेंट स्काउटिंग सिस्टम लंबे समय तक कमजोर रहे. भारत की FIFA रैंकिंग भी अक्सर 90 से 150 के बीच रही है, जबकि विश्व कप में पहुंचने वाली अधिकांश टीमें टॉप-50 में रहती हैं. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इंडियन सुपर लीग (ISL) और युवा विकास कार्यक्रमों की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी विश्व कप क्वालिफिकेशन तक पहुंचना बड़ी चुनौती बना हुआ है.
भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री से एक पॉडकास्ट में यही सवाल पूछा गया था कि हमारा देश फुटबॉल में इतना पीछे क्यों है? छेत्री ने इमोशनल होकर जवाब दिया था कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. बस उसे तलाशने वाला कोई नहीं. जिस दिन हम जमीनी स्तर पर जाकर टैलेंट को ढूंढ लेंगे, भारत क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी नाम रोशन करेगा.
भारत में क्लब फुटबॉल का इतिहास काफी पुराना है. खासकर पश्चिम बंगाल, गोवा और केरल में फुटबॉल क्लबों को लेकर जबरदस्त जुनून देखने को मिलता है. मोहन बागान सुपर जाइंट, ईस्ट बंगाल एफसी, केरला ब्लास्टर्स एफसी, एफसी गोवा, बेंगलुरू एफसी, मुंबई सिटी एफसी और चेन्नईयिन एफसी भारत के प्रमुख फुटबॉल क्लब हैं. इन क्लबों के मैचों में हजारों दर्शक स्टेडियम पहुंचते हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है.
भारत में फुटबॉल खिलाड़ियों की कमाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्रिकेट के मुकाबले अब भी जमीन और आसमान का अंतर है. एक शीर्ष ISL खिलाड़ी सालाना 1 करोड़ से 8 करोड़ रुपये तक कमा सकता है. वहीं विदेशी स्टार खिलाड़ियों की सैलरी इससे भी अधिक हो सकती है. इसके उलट भारतीय क्रिकेट टीम का एक केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी BCCI से ही सालाना 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपये तक पाता है. इसके अलावा IPL से कई खिलाड़ी 10 से 27 करोड़ रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. कबड्डी और बैडमिंटन में भी शीर्ष खिलाड़ी करोड़ों रुपये कमाने लगे हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से फुटबॉल अभी क्रिकेट से काफी पीछे है.
यह सवाल करोड़ों भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के मन में है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान, बेहतर कोचिंग, आधुनिक सुविधाएं और लंबी अवधि की योजना पर लगातार काम किया गया, तो भारत आने वाले 10-15 वर्षों में विश्व कप क्वालिफिकेशन की दौड़ में मजबूती से शामिल हो सकता है. फिलहाल भारत विश्व कप से दूर जरूर है, लेकिन देश में फुटबॉल का जुनून लगातार बढ़ रहा है. इंडियन सुपर लीग, युवा अकादमियों और बढ़ते निवेश ने उम्मीद जगाई है कि एक दिन तिरंगा भी FIFA वर्ल्ड कप के मंच पर लहराता नजर आएगा.
1. वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है?
- गुरप्रीत सिंह संधू
2. भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है?
- भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील हैं
3. फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम की रैंक क्या है?
- 138वीं (11 जून 2026 को अपडेट की गई).
4. फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं?
-जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी संयुक्त रूप से नंबर-1 हैं. दोनों ने 16-16 गोल किए हैं.