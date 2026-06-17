FIFA World Cup: दुनियाभर में फिलहाल फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है. भारत में भी इस खेल के प्रति लोगों का समर्पण कम नहीं है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है. भारतीय समयानुसार ज्यादातर मुकाबले देर रात शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फैंस अपनी नींद हराम कर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बाप्पे जैसे स्टार खिलाड़ियों के गोल का जश्न मना रहे हैं. इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इन सितारों ने अपने खेल से भारत में फैन फॉलोइंग बनाई है. लेकिन, जरा सोचिए... अगर फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश के खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधत्व कर रहे होते तो भारतीय फैंस उनपर कितना प्यार लुटाते?