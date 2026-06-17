Add Zee Business As A Preferred Source
App

कब तक मेसी-रोनाल्डो को देख जश्न मनाएगा भारत, 140 करोड़ वाला देश वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल पा रहा?

भारत में फुटबॉल का जुनून तो है, लेकिन FIFA वर्ल्ड कप तक पहुंचने का सपना अब भी अधूरा है. आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? साथ में ये भी जानेंगे कि क्रिकेट के मुकाबले भारत के फुटबॉल खिलाड़ियों की सैलरी कितनी है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:36 PM IST
कब तक मेसी-रोनाल्डो को देख जश्न मनाएगा भारत, 140 करोड़ वाला देश वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल पा रहा?
Image Credit: (AI Graphic) भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप से इतना दूर क्यों?

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब तक मेसी-रोनाल्डो को देख खुश होगा भारत, 140 करोड़ वाला देश वर्ल्ड कप से दूर क्यों?
FIFA World Cup 20261 min ago
2
old Delhi8 min ago
3
NEET Re-Exam 202612 min ago
4
mp news16 min ago
5
World News19 min ago