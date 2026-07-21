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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से क्रिकेट बाहर क्यों? 4 साल पहले हरमनप्रीत कौर की टीम जीती थी सिल्वर मेडल

Why is Cricket Not in Commonwealth Games 2026: ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से क्रिकेट बाहर हो गया है. 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सिल्वर मेडल जीती थी. ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 21, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:34 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से क्रिकेट बाहर क्यों? 4 साल पहले हरमनप्रीत कौर की टीम जीती थी सिल्वर मेडल
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट नहीं Photo Credit: ANI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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