कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से क्रिकेट बाहर क्यों? 4 साल पहले हरमनप्रीत कौर की टीम जीती थी सिल्वर मेडल

Why is Cricket Not in Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट का समय बहुत संक्षिप्त रहा और ग्लासगो 2026 इस पर पर्दा गिरा रहा है.24 साल के लंबे अंतराल के बाद इसने बर्मिंघम 2022 में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की थी. इससे पहले कुआलालंपुर 1998 में क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा था. भारत ने बर्मिंघम में महिला टी20 के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस प्रतियोगिता ने इतनी रुचि पैदा की थी कि लगा क्रिकेट का भविष्य में भी इस बड़े इवेंट का हिस्सा बना रहेगा. अब महज 4 साल बाद ही उम्मीदों पर पानी फिर गया.
क्रिकेट के बाहर होने की कहानी असल में क्रिकेट के बारे में नहीं है. जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए खेलों की मेजबानी से नाम वापस ले लिया. इसके परिणामस्वरूप, कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ (CGF) के पास आयोजन से तीन साल से भी कम समय पहले कोई मेजबान शहर नहीं बचा था.
ग्लासगो ने इस शर्त पर मेजबानी स्वीकार की कि शहर एक भी नया वेन्यू नहीं बनाएगा. खेलों को आठ मील के गलियारे में मौजूद केवल चार मौजूदा वेन्यू के भीतर ही आयोजित किया जाना है. इस विवशता के कारण खेल कार्यक्रमों की संख्या बर्मिंघम के 19 विषयों से घटकर केवल 10 रह गई.
बजट में कटौती और जगह की कमी के कारण क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश और कुश्ती जैसे प्रमुख खेल बाहर हो गए. क्रिकेट का बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह पदक जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक था. हालांकि, खेल की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की वापसी होगी.
भले ही ग्लासगो 2026 में क्रिकेट नहीं होगा, लेकिन यह खेल लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में अपनी ऐतिहासिक वापसी करेगा. इसमें पुरुष और महिला वर्ग की छह-छह टीमें खेल जगत के सबसे बड़े मंच पर सर्वोच्च सम्मान के लिए भिड़ेंगी.
|वर्ष
|टीम (इवेंट)
|पदक
|1998 – कुआलालंपुर, मलेशिया
|दक्षिण अफ्रीका (पुरुष 50 ओवर)
|स्वर्ण
|1998 – कुआलालंपुर, मलेशिया
|ऑस्ट्रेलिया (पुरुष 50 ओवर)
|रजत
|1998 – कुआलालंपुर, मलेशिया
|न्यूजीलैंड (पुरुष 50 ओवर)
|कांस्य
|2022 – बर्मिंघम, इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया (महिला टी20)
|स्वर्ण
|2022 – बर्मिंघम, इंग्लैंड
|भारत (महिला टी20)
|रजत
|2022 – बर्मिंघम, इंग्लैंड
|न्यूजीलैंड (महिला टी20)
|कांस्य