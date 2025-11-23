Advertisement
trendingNow13014805
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

इंडियन सुपर लीग से क्यों नहीं हुआ भारतीय फुटबॉल का भला? कभी IPL से की जा रही थी तुलना

जब पहली बार इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि ये आईपीएल की तरह भारतीय फुटबॉल का भविष्य बदलकर रख देगा, लेकिन आज ऐसी उम्मीदें टूट चुकी हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 02:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडियन सुपर लीग से क्यों नहीं हुआ भारतीय फुटबॉल का भला? कभी IPL से की जा रही थी तुलना

Indian Football: भारतीय फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग को एक गेम-चेंजर के तौर पर पेश किया गया था. स्टेडियम की लाइटें, विदेशी स्टार्स, सेलिब्रिटी, और पैसा सब कुछ दिखा. ऐसा लगा मानों आईपीएल की तरह इंडियन सुपर लीग भारतीय फुटबॉल की दशा सुधार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय फुटबॉल अभी भी अस्थिर है. इसकी वजह इंडियन सुपर लीग का अस्थिर होना है. लीग के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है.

इंडियन सुपर लीग के आयोजन की असमंजस की स्थिति राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर रही है. भारत को बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. राष्ट्रीय टीम थकी हुई लग रही है. जो खिलाड़ी कभी मैच में तेजी से खेलते थे, वे भारी पैरों और कम स्टैमिना वाले दिखे. ट्रेनिंग का रुक-रुक कर होना और लगातार मैच न खेलने का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर साफ दिख रहा है. भारत फीफा रैंकिंग में 142वें नंबर पर आ गया है. 2016 के बाद से यह सबसे खराब स्थिति थी.

एक वक्त था जब आईएसएल क्लब अपने खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी के लिए रिलीज करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उनका शेड्यूल बिजी होता था. उस समय ये एक समस्या थी, लेकिन कम से कम काम करने वाले क्लब थे, ट्रेनिंग पिचें भरी हुई थीं और लगातार मुकाबला होता था. आज, चिंता उससे अधिक गंभीर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब बात टीमों के अपने खिलाड़ियों को बनाए रखने की नहीं है. बात ये है कि उनके लिए कोई मजबूत, भरोसेमंद क्लब सिस्टम होगा भी या नहीं. क्लबों द्वारा रोके जाने से लेकर शायद बिना किसी क्लब के रह जाने तक, इंडियन फुटबॉल एक पूरा चक्कर लगा चुका है.

एक डोमेस्टिक लीग और एक नेशनल टीम एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं. वो एक साथ उठते और गिरते हैं. जब एक टूटने लगता है, तो दूसरे को इसका एहसास होना तय है. बिगड़े हुए सीजन स्काउटिंग पाइपलाइन को तोड़ देते हैं. अनिश्चितता जमीनी स्तर पर विकास को धीमा कर देती है. टॉप लेवल पर कंफ्यूजन एकेडमी, कोच और युवा खिलाड़ियों तक पहुंचता है. सभी सोचने लगते हैं कि वे क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं. इतनी अनिश्चितताएं इंडियन फुटबॉल के लगातार गिरते ग्राफ का इशारा देती हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

FootballISLIndian Super LeagueIPLindian football team

Trending news

Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
Mohan Bhagwat
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
Ajit Pawar
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?