16000 किमी दूर आकर भी मेसी क्यों नहीं कर पाए अपने ही स्टैच्यू का उद्घाटन? फैंस को हैरान कर देगी वजह

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी 16,000 किमी की यात्रा कर साउथ अमेरिका से शनिवार तड़के भारत के शहर कोलकाता पहुंचे. लियोनल मेसी ने अपने 70 फुट के स्टैच्यू का वर्चुअली उद्घाटन किया. यह स्टैच्यू कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है. स्टैच्यू स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी. इस दौरान स्टैच्यू के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा. फैंस मेसी-मेसी के नारे लगा रहे थे. हालांकि मेसी ने स्टैच्यू स्थल पर खुद जाकर उद्घाटन करने की बजाय वर्चुअली उद्घाटन किया.

मेसी स्टैच्यू स्थल पर क्यों नहीं गए?

फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी का 70 फुट ऊंचा लोहे का स्टैच्यू कोलकाता के साउथ दम-दम में लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने तैयार किया है. इस स्टैच्यू में लियोनेल मेसी को FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है. श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के अनुसार सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की चिंताओं के कारण लियोनेल मेसी को स्टैच्यू का वर्चुअली उद्घाटन करने के लिए कहा गया.

एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस

लियोनेल मेसी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मुलाकात की थी. लियोनल मेसी शनिवार को करीब 3 बजे सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे. उस समय फैंस की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर जमा थी. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सड़क के दोनों तरफ फैंस मेसी की एक झलक पाने को बेताब दिखे. भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हयात रीजेंसी होटल में पहुंचाया गया. मेसी के लिए कमरा नंबर 730 आरक्षित था. सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेसी के लिए पूरा सातवां फ्लोर आरक्षित था.

हैदराबाद रवाना हो गए मेसी

लियोनेल मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं. लियोनेल मेसी हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित एक प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे. इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है. शाम में मेसी के सम्मान में संगीत समारोह का आयोजन किया गया है.

14 दिसंबर को कई हाई-प्रोफाइल शो

14 दिसंबर को मेसी मुंबई में होंगे और कई हाई-प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है. रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा. रात में सुआरेज और डी पॉल की स्पैनिश म्यूजिक परफार्मेंस भी होगी. लियोनल मेसी अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.