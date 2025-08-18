'दरवाजे हमेशा खुले हैं...', सुनील छेत्री को क्यों किया बाहर? टीम इंडिया के हेड कोच ने दी सफाई
'दरवाजे हमेशा खुले हैं...', सुनील छेत्री को क्यों किया बाहर? टीम इंडिया के हेड कोच ने दी सफाई

Indian Football Team: भारतीय फुटबॉल में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने खालिद जमील को नया कोच बनाया. जमील ने आते ही भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री को बाहर कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:59 PM IST
Indian Football Team: भारतीय फुटबॉल में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने खालिद जमील को नया कोच बनाया. जमील ने आते ही भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री को बाहर कर दिया. उन्हें सीएएफए नेशंस कप 2025 के लिए संभावित 35 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं रखा. इस पर अब जमील ने सफाई दी. उनका कहना है कि सुनील छेत्री के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं.

नेशंस कप में भारत का शेड्यूल

जमील की कोचिंग में पहला कैंप 16 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू हुआ. इसमें 22 खिलाड़ी पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं. बाकी 13 खिलाड़ी डूरंड कप में अपने मैच पूरे होने के बाद टीम से जुड़ेंगे. भारत को सीएएफए नेशंस कप 2025 के ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला 29 अगस्त को मेजबान ताजिकिस्तान, 1 सितंबर को ईरान और 4 सितंबर को अफगानिस्तान से होगा. तीसरा स्थान और फाइनल मैच 8 सितंबर को खेले जाएंगे.

छेत्री की अनुपस्थिति पर कोच का बयान

सुनील छेत्री को पूर्व कोच मनोलो मार्केज ने इस साल की शुरुआत में संन्यास से वापस बुलाया था. अपनी वापसी के बाद चार मैचों में केवल एक गोल ही कर पाए थे. जमील ने तुरंत ही यह स्पष्ट किया कि छेत्री को टीम से बाहर रखने का फैसला अंतिम नहीं है. उन्होंने कहा, ''सुनील भारतीय फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं. मैंने उनके खिलाफ खेला है, उन्हें कई मौकों पर खेलते देखा है और वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. वह भारतीय फुटबॉल के लिए एक आदर्श हैं और उनके लिए टीम के दरवाजे हमेशा खुले हैं. उनके जैसा खिलाड़ी टीम में होना हमेशा खुशी की बात है.''

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज का टूटेगा दिल? एशिया कप के लिए आई दावेदारों की लिस्ट

युवाओं को मौका देने की रणनीति

जमील ने इस फैसले के पीछे की वजह एशिया कप क्वालिफायर्स से पहले नए खिलाड़ियों को आजमाना बताया. उन्होंने कहा, ''वह इस कैंप में इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम एक ऐसे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जो अनिवार्य रूप से एशिया कप क्वालिफायर्स की तैयारी के रूप में काम करेगा. मैं इस फीफा विंडो के दौरान कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहता हूं. मैंने उनसे इस बारे में बात की है.''

ये भी पढ़ें: 1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह

उभरते फॉरवर्ड पर भरोसा

कोच ने इरफान एडवर्ड, विक्रम प्रताप सिंह, रहीम अली और मनवीर सिंह जैसे उभरते फॉरवर्ड खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. अन्य उल्लेखनीय खिलाड़ियों में डूरंड कप में प्रभावित करने वाले 32 वर्षीय आर्मी रेड डिफेंडर सुनील बेंजामिन और नवोदित खिलाड़ी एलेक्स साजी और गोलकीपर अल्बिनो गोम्स भी शामिल हैं. आकाश मिश्रा, राहुल केपी और दानिश फारूक जैसे परिचित चेहरों की भी वापसी हुई है. जमील ने फैंस से आग्रह किया कि वे उनके कार्यकाल की शुरुआत में टीम का समर्थन करें. उन्होंने कहा, ''मैं प्रशंसकों का बेहद आभारी हूं. वे हमेशा से ही बहुत सहयोगी रहे हैं. हमारा समर्थन करते रहें और धैर्य रखें.''

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Sunil Chhetri Khalid Jamil indian football team Football Team India Indian football

