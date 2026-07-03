/क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के बाद लेंगे इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास? चौंकाने वाले खुलासे से दुनिया में अचानक मची सनसनी

पुर्तगाल के महान फुटबॉलर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले सकते हैं. इस बात का खुलासा खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन ने किया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 232 इंटरनेशनल मैचों में 146 गोल किए हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपियन चैंपियनशिप और फीफा वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 25 गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए.
क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ-32 मैच से कुछ घंटे पहले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन कातिया एवेरियो ने उनके इंटरनेशनल रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं. कातिया एवेरियो ने SportTV से बातचीत में कहा, 'मुझे एक भरोसेमंद सोर्स से जानकारी मिली है कि वह (क्रिस्टियानो रोनाल्डो)संन्यास ले सकते हैं. जब तक यह चल रहा है, इसका मजा लें. यह आज नहीं, लेकिन जल्द ही होगा. मुझे लगता है कि यह उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा.'
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन ने कहा, 'इसलिए इसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि 200 गोल के बाद किसी और को ढूंढना मुश्किल होगा. मैं पुर्तगाल की नेशनल टीम की बात कर रही हूं.' अगस्त 2003 में 18 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिए डेब्यू करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 232 मैच खेलने और सबसे ज्यादा 145 गोल करने वाले फुटबॉलर हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 6 फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल 147 दिन की उम्र में नॉकआउट मैच की शुरुआती प्लेइंग इलेवन में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी भी हैं. हालांकि उन्होंने 2016 में पुर्तगाल को उसकी पहली बड़ी ट्रॉफी, यूरोपियन चैंपियनशिप जिताई थी, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब तक उनसे दूर ही रही है.
हालांकि, पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं की है. इसी बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगले फीफा वर्ल्ड कप में खेलने की काबिलियत पर कोई शक नहीं है.
रॉबर्टो मार्टिनेज ने पिछले महीने कैडेना सेर रेडियो को बताया था, 'क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है. मैंने कई ऐसे खिलाड़ियों के साथ काम किया है, जिन्होंने चैंपियंस लीग या बैलन डी'ओर जीता, लेकिन अगले ही दिन उनमें आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो गई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मामले में हमें एक अलग तरह की सोच देखने को मिलती है.'
रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा था, 'मेरा मानना है कि लक्ष्य होने से ही खिलाड़ी लंबे समय तक खेल पाते हैं. बेशक, इसमें जेनेटिक पहलू भी होता है, साथ ही उनकी कड़ी मेहनत भी शामिल है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव चीज का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सोच भी अहम भूमिका निभाती है.'