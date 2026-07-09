एम्बाप्पे, मेसी को छोड़ पाएंगे पीछे... गोल्डन बूट की रेस में कितना अंतर? देखें पूरी लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आज रात शुरू होने वाले हैं. पहला मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच है, सभी की नजरें कीलियन एम्बाप्पे पर होंगी. एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं और उनकी रेस दिग्गज लियोनेल मेसी से है. गोल्डन बूट की रेस की पूरी लिस्ट से हम आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं. आईए देखते हैं कि इस रेस में एम्बाप्पे और मेसी के बीच गोलों का कितना अंतर है और क्या एम्बाप्पे आज के मुकाबले में मेसी को पछाड़ पाएंगे.