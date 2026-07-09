एम्बाप्पे, मेसी को छोड़ पाएंगे पीछे... गोल्डन बूट की रेस में कितना अंतर? देखें पूरी लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आज रात शुरू होने वाले हैं. पहला मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच है, सभी की नजरें कीलियन एम्बाप्पे पर होंगी. एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं और उनकी रेस दिग्गज लियोनेल मेसी से है. गोल्डन बूट की रेस की पूरी लिस्ट से हम आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं. आईए देखते हैं कि इस रेस में एम्बाप्पे और मेसी के बीच गोलों का कितना अंतर है और क्या एम्बाप्पे आज के मुकाबले में मेसी को पछाड़ पाएंगे.
एम्बाप्पे और मेसी टूर्नामेंट के पहले ही मैच से फॉर्म में बने हुए हैं. मेसी ने पहले मुकाबले में हैट्रिक जमाई थी जबकि एम्बाप्पे ने 2 गोल के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद भी दोनों की प्रचंड फॉर्म बरकरार रही. एम्बाप्पे ने सेनेगल, इराक और स्वीडन के खिलाफ 2-2 गोल किए जबकि पैराग्वे के खिलाफ एक गोल किया. उन्होंने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में गोल देखने को मिले हैं.
मेसी की पहले मैच में हैट्रिक काम आई है, जिसके चलते वह लगातार नंबर-1 पर बने हुए हैं. उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ 3 गोल दागे थे. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल दागकर आंकड़ा 5 तक पहुंचाया. जॉर्डन और केप वर्डे के खिलाफ 1-1 गोल दागा जबकि मिस्र के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 1 गोल दागकर आंकड़ा 5 मैच में 8 गोल तक पहुंचा दिया.
भारतीय समयानुसार रात 1.30 बजे क्वार्टरफाइनल का पहला मुकाबला मोरक्को और फ्रांस के बीच होगा. इस मुकाबले में अगर एम्बाप्पे दो गोल दागने में कामयाब होते हैं तो गोल्डन बूट की रेस में पहला स्थान हासिल कर लेंगे. गोल्डन बूट की रेस में एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे), हैरी केन (इंग्लैंड) जैसे स्टार भी बने हुए हैं. टॉप-5 खिलाड़ी नीचे देख सकते हैं.
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लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 5 मैचों में 8 गोल
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 5 मैचों में 7 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 5 मैचों में 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 5 मैचों में 6 गोल
जूलियन क्विनोन्स - 5 मैचों में 5 गोल