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एम्बाप्पे, मेसी को छोड़ पाएंगे पीछे... गोल्डन बूट की रेस में कितना अंतर? देखें पूरी लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आज रात शुरू होने वाले हैं. पहला मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच है, सभी की नजरें कीलियन एम्बाप्पे पर होंगी. एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं और उनकी रेस दिग्गज लियोनेल मेसी से है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:43 AM IST
एम्बाप्पे, मेसी को छोड़ पाएंगे पीछे... गोल्डन बूट की रेस में कितना अंतर? देखें पूरी लिस्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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