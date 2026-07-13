Argentina vs England: क्या सेमीफाइनल से बाहर होंगे लियोनल मेसी? रेफरी के साथ बहस के बाद FIFA का आया ये बड़ा अपडेट

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी एक विवाद में फंस गए हैं. स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जीत के दौरान रेफरी जोआओ पेड्रो पिनेइरो के साथ मेसी की तीखी बहस ने प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा छेड़ दी है. कई लोग यह सोच रहे हैं कि क्या अर्जेंटीना के कप्तान को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? यह घटना एक कड़े मुकाबले के दौरान हुई जिसे अर्जेंटीना ने अंततः अतिरिक्त समय के बाद जीत लिया.
खिलाड़ियों और रेफरियों के बीच असहमति होना कोई असामान्य बात नहीं है, खासकर नॉकआउट मैचों में जहां भावनाएं अक्सर उफान पर होती हैं. हालांकि, मैच अधिकारियों के पास खिलाड़ी के आचरण के आधार पर असंतोष के लिए पीला या लाल कार्ड जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन मेसी को इस घटना के दौरान कोई चेतावनी (कार्ड) नहीं दी गई थी. मैच के बाद पिनेइरो द्वारा अर्जेंटीना के कप्तान के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक शिकायत दर्ज कराने की भी कोई रिपोर्ट नहीं है.
The latest all-time top scorers ranking #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aPIYAzkpNL
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
जब तक फीफा किसी पिछली कार्रवाई की घोषणा नहीं करता, मेसी अर्जेंटीना के बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल के लिए उपलब्ध रहेंगे. यह मुकाबला इंग्लैंड के साथ उनकी पहली भिड़ंत होगी, जो फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में एक और दिलचस्प अध्याय जोड़ देगा. मेसी ने खुद भी स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले कभी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला है, इसलिए यह उनके लिए एक अनूठा मैच होगा.
अर्जेंटीना ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर के गोल के जरिए शुरुआती बढ़त बना ली थी, जिसके बाद स्विट्जरलैंड ने संघर्ष करते हुए बराबरी की. मैच में स्विस स्ट्राइकर ब्रील एम्बोलो को सिमुलेशन के लिए दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद बाहर कर दिया गया था. तनाव के बीच कैमरों ने मेसी को रेफरी जोआओ पेड्रो पिनेइरो के साथ तीखी बातचीत करते हुए पकड़ा. रिपोर्टों के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब अधिकारी ने मेसी को स्विस फ्री-किक के लिए दीवार बनाते समय पीछे हटने का निर्देश दिया.
रेफरी के रवैये से नाखुश मेसी ने कथित तौर पर कहा, ''मुझसे ठीक से बात करो. मेरा अनादर मत करो. मुझसे ठीक से बात करो. मैंने तुमसे सम्मानपूर्वक बात की है.'' हालांकि, मैदान पर भावनाएं चरम पर थीं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मेसी की सेमीफाइनल में भागीदारी खतरे में है. अर्जेंटीना की टीम अब आराम और तैयारी पर ध्यान दे रही है क्योंकि उसने लगातार कड़े मुकाबले खेले हैं.