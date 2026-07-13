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Argentina vs England: क्या सेमीफाइनल से बाहर होंगे लियोनल मेसी? रेफरी के साथ बहस के बाद FIFA का आया ये बड़ा अपडेट

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. मैच से पहले कप्तान लियोनल मेसी मुश्किल में फंस गए हैं. क्या स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में रेफरी से भिड़ने के बाद लियोनेल मेसी पर बैन लगेगा?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:54 PM IST
Argentina vs England: क्या सेमीफाइनल से बाहर होंगे लियोनल मेसी? रेफरी के साथ बहस के बाद FIFA का आया ये बड़ा अपडेट
Image Credit: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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