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भारत में फिर गूंजेगी F1 की रफ्तार, 2028 के लिए सरकार का स्पेशल प्लान, क्या है बड़ी चुनौती?

केंद्र सरकार ने भारत में फॉर्मूला वन और मोटर स्पोर्ट्स को दोबारा बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता नीति आयोग करेगा और इसमें करीब 10 सदस्य होंगे. युगल किशोर जोशी को इस टीम की जिम्मेदारी दी गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 15, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:20 PM IST
भारत में फिर गूंजेगी F1 की रफ्तार, 2028 के लिए सरकार का स्पेशल प्लान, क्या है बड़ी चुनौती?
Image Credit: भारत में F1 की वापसी की तैयारी शुरू, टास्क फोर्स का गठन

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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