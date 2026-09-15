भारत में फिर गूंजेगी F1 की रफ्तार, 2028 के लिए सरकार का स्पेशल प्लान, क्या है बड़ी चुनौती?

भारत में आखिरी बार फॉर्मूला वन रेस 27 अक्टूबर 2013 को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई थी. भारत में 2011, 2012 और 2013 में कुल तीन रेस हुईं और तीनों बार सेबेस्टियन वेट्टेल ने जीत दर्ज की थी. लेकिन इसके बाद भारत से फॉर्मूला वन चला गया. इसकी बड़ी वजह टैक्स विवाद रहा. उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉर्मूला वन को खेल के बजाय मनोरंजन की श्रेणी में रखा था, जिसके चलते आयोजकों पर भारी मनोरंजन कर लगा.