/Wimbledon 2026: चैंपियन बनने का सपना टूटा...क्वार्टर फाइनल में जॉर्डन ली से हारे अर्नव पापरकर, फिर भी रच गए इतिहास

Wimbledon 2026: भारत के 18 साल के युवा टेनिस खिलाड़ी अर्नव पापरकर का विंबलडन 2026 में शानदार सफर खत्म हो गया है. गुरुवार को खेले गए बॉयज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच में अमेरिका के जॉर्डन ली ने अर्नव को सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से हरा दिया. भले ही अर्नव यह मैच हार गए हों, लेकिन विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर उन्होंने इतिहास रच दिया है और पूरे देश का दिल जीत लिया है.
पुणे के अर्नव पापरकर के लिए अमेरिका के जॉर्डन ली इस सीजन में सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए हैं. महज एक महीने के भीतर जॉर्डन ली के हाथों अर्नव की यह तीसरी लगातार हार है. इससे पहले ली ने अर्नव को जे300 रोहैम्प्टन (ग्रास कोर्ट) और जे300 चार्लेरॉय-मार्सिनेल (क्ले कोर्ट) में भी मात दी थी.
विंबलडन के इस नॉकआउट मैच में भी अमेरिकी खिलाड़ी ने अहम मौकों पर अंक बटोरकर अर्नव पर अपना मानसिक दबदबा बनाए रखा. अर्नव ने जॉर्डन ली के खिलाफ मौके तो बनाए, लेकिन वे उन्हें भुनाने में नाकाम रहे.
अर्नव को मैच में 4 ब्रेक पॉइंट मिले, लेकिन वे सिर्फ 1 को ही अंक में बदल सके. दूसरी तरफ, ली ने 13 में से 4 मौकों पर अर्नव की सर्विस ब्रेक की. हालांकि, अर्नव ने मैच में 8 शानदार एस (Aces) दागे, लेकिन अपनी सेकंड सर्विस पर वे केवल 31% पॉइंट्स ही जीत सके, जो उनकी हार की बड़ी वजह बना. अर्नव ने मैच में जॉर्डन (21 विनर्स) से ज्यादा 23 विनर्स लगाए, लेकिन 22 अनफोर्स्ड एरर्स करके उन्होंने विरोधी को आसान पॉइंट्स भी गिफ्ट किए.
भले ही अर्नव का इस बार खिताब जीतने का सपना टूट गया हो, लेकिन विंबलडन 2026 को उनके करियर के 'ब्रेकथ्रू' टूर्नामेंट के रूप में याद रखा जाएगा. वे साल 1990 में महान लिएंडर पेस (Leander Paes) के बाद विंबलडन जूनियर के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पिछले 36 सालों में पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं.
इस टूर्नामेंट में अर्नव ने न सिर्फ दुनिया के नंबर-3 और थर्ड सीड कीटन हांस (Keaton Hance) को हराकर बड़ा उलटफेर किया था, बल्कि जापान के रियो तबाता को महज 52 मिनट में रौंदकर सनसनी मचा दी थी. रोलां गैरो (फ्रेंच ओपन) के तीसरे दौर और अब विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक के इस सफर ने अर्नव को गजब का आत्मविश्वास दिया है, जो भविष्य में उन्हें बहुत काम आने वाला है.