/विंबलडन में चैंपियंस की जंग: क्रेजीकोवा की शानदार वापसी, फ्रेंच ओपन विनर मिरा एंड्रीवा का सफर खत्म

Barbora Krejcikova vs Mirra Andreeva: फ्रेंच ओपन चैंपियन रूस की मिरा एंड्रीवा का विंबलडन 2026 का सफर बुधवार को नाटकीय ढंग से समाप्त हो गया. डिफेंडिंग चैंपियन बारबोरा क्रेजीकोवा ने शानदार वापसी करते हुए सेंटर कोर्ट के इस क्लासिक मुकाबले में 4-6, 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ चेक गणराज्य की क्रेजीकोवा तीसरे दौर में पहुंच गई हैं, जबकि टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में से एक एंड्रीवा केवल दो मैचों के बाद चैंपियनशिप से बाहर हो गईं.
यह मुकाबला अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा, जिसमें दो ग्रैंड स्लैम चैंपियन आमने-सामने थे. रोलां गैरो में अपना पहला प्रमुख खिताब जीतने वाली एंड्रीवा शुरुआती सेट जीतने के बाद नियंत्रण में दिख रही थीं. हालांकि, ग्रास कोर्ट पर अपनी पकड़ के लिए मशहूर क्रेजीकोवा ने धीरे-धीरे अपनी विविधता, धैर्य और आक्रामक खेल से मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया.
19 वर्षीय रूसी खिलाड़ी ने बिना लड़े हार मानने से इनकार कर दिया और टूर्नामेंट के सबसे यादगार पलों में से एक को अंजाम दिया. जब एंड्रीवा मैच में बने रहने के लिए सर्विस कर रही थीं, तब वह 0-40 से पिछड़ रही थीं और तीन मैच पॉइंट का सामना कर रही थीं. उन्होंने जबरदस्त संयम दिखाते हुए न केवल ड्यूस तक मैच को खींचा, बल्कि कुल छह मैच पॉइंट बचाकर अपनी सर्विस होल्ड की.
इस लुभावने खेल ने उनके विंबलडन के सपने को जीवित रखा और पूरे सेंटर कोर्ट को रोमांचित कर दिया. एंड्रीवा ने वही जुझारू भावना दिखाई जिसने उन्हें इस सीजन की शुरुआत में फ्रेंच ओपन जीतने में मदद की थी. लेकिन यह राहत केवल अस्थायी साबित हुई. क्रेजीकोवा शांत बनी रहीं, बेसलाइन से दबाव बनाए रखा और दो घंटे से अधिक के कड़े संघर्ष के बाद अंततः जीत हासिल की.
इस जीत के साथ क्रेजीकोवा ने एंड्रीवा के खिलाफ अपने हेड टू हेड रिकॉर्ड के अंतर को 2-3 कर दिया है. डिफेंडिंग चैंपियन ने फ्रेंच ओपन विजेता की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य वाली एक अनूठी युवा प्रतिभा बताया. उन्होंने कहा कि वह इतने कठिन संघर्ष के बाद सेंटर कोर्ट पर जीत हासिल करके बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं. कोर्ट पर दिए इंटरव्यू में क्रेजीकोवा ने कहा, ''क्या शानदार मैच था. मुझे लगता है कि यह पांचवीं बार था जब मैंने मिरा के खिलाफ खेला और यह हमेशा एक बड़ी जंग रही है. वह एक बहुत ही युवा और विशेष खिलाड़ी हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि मुकाबला बहुत कठिन था, लेकिन वह खुश हैं कि दोनों ने एक बेहतरीन खेल दिखाया और आखिरी पॉइंट तक संघर्ष किया. बारबोरा क्रेजीकोवा अब तीसरे दौर में अपनी हमवतन खिलाड़ी निकोला बारतुनकोवा का सामना करेंगी.