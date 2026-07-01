/विंबलडन में चैंपियंस की जंग: क्रेजीकोवा की शानदार वापसी, फ्रेंच ओपन विनर मिरा एंड्रीवा का सफर खत्म

इस जीत के साथ क्रेजीकोवा ने एंड्रीवा के खिलाफ अपने हेड टू हेड रिकॉर्ड के अंतर को 2-3 कर दिया है. डिफेंडिंग चैंपियन ने फ्रेंच ओपन विजेता की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य वाली एक अनूठी युवा प्रतिभा बताया. उन्होंने कहा कि वह इतने कठिन संघर्ष के बाद सेंटर कोर्ट पर जीत हासिल करके बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं. कोर्ट पर दिए इंटरव्यू में क्रेजीकोवा ने कहा, ''क्या शानदार मैच था. मुझे लगता है कि यह पांचवीं बार था जब मैंने मिरा के खिलाफ खेला और यह हमेशा एक बड़ी जंग रही है. वह एक बहुत ही युवा और विशेष खिलाड़ी हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि मुकाबला बहुत कठिन था, लेकिन वह खुश हैं कि दोनों ने एक बेहतरीन खेल दिखाया और आखिरी पॉइंट तक संघर्ष किया. बारबोरा क्रेजीकोवा अब तीसरे दौर में अपनी हमवतन खिलाड़ी निकोला बारतुनकोवा का सामना करेंगी.