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विंबलडन में चैंपियंस की जंग: क्रेजीकोवा की शानदार वापसी, फ्रेंच ओपन विनर मिरा एंड्रीवा का सफर खत्म

Barbora Krejcikova vs Mirra Andreeva: विंबलडन 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. डिफेंडिंग चैंपियन बारबोरा क्रेजीकोवा ने रोमांचक मुकाबले में फ्रेंच ओपन विजेता मिरा एंड्रीवा को हराकर बाहर कर दिया. एंड्रीवा ने 6 मैच पॉइंट बचाए लेकिन हार नहीं टाल सकीं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 02, 2026, 02:12 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:12 AM IST
विंबलडन में चैंपियंस की जंग: क्रेजीकोवा की शानदार वापसी, फ्रेंच ओपन विनर मिरा एंड्रीवा का सफर खत्म
Image Credit: रूस की टेनिस खिलाड़ी मिरा एंड्रीवा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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