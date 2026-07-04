Wimbledon 2026: डबल्स मुकाबले से पहले Serena Williams को बड़ा झटका, इस वजह से होना पड़ा बाहर

Wimbledon 2026: टेनिस जगत की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का विंबलडन 2026 में सफर अचानक खत्म हो गया है. शनिवार को डबल्स (महिला युगल) मुकाबला शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही 44 साल की अमेरिकी दिग्गज ने घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया. सेरेना और उनकी बड़ी बहन वीनस विलियम्स को शनिवार को ही पहले दौर का मैच खेलना था, लेकिन सेरेना का घुटना इस मुकाबले के लिए पूरी तरह ठीक नहीं हो सका. इसलिए उन्होंने हटने का फैसला लिया.
23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन सेरेना विलियम्स को यह चोट मंगलवार को विंबलडन सिंगल्स के पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की माया जॉइंट के खिलाफ मिली हार के दौरान लगी थी. 2022 यूएस ओपन के बाद संन्यास से वापसी करने वाली सेरेना इस बार अपनी दो छोटी बेटियों (ओलंपिया और अदीरा) के सामने कोर्ट पर खेलना चाहती थीं, लेकिन फैंस को निराशा हाथ लगी और वे विंबलडन में अपनी मां को सिर्फ एक ही मैच खेलते देख सके.
डबल्स से हटने के फैसले के बाद भावुक सेरेना विलियम्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'डबल्स से नाम वापस लेने के कारण मेरा दिल टूट गया है. दोबारा खेलने के लिए वापसी करना एक तोहफे जैसा रहा और वीनस के साथ एक बार फिर खेलने का मौका मिलना मेरे लिए पूरी दुनिया जैसा था. मैंने तैयार होने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा घुटना खेलने के लिए तैयार नहीं है.'
सेरेना ने अपनी पोस्ट में भारी पट्टी बंधे पैर और घुटने से निकाले गए फ्लूइड (तरल पदार्थ) से भरी सिरिंज (Syringe) की तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए. उन्होंने कहा, 'इंजेक्शन की यह तस्वीर दिखाती है कि सिंगल्स मैच के बाद उन्होंने मेरे घुटने से कितना फ्लूइड निकाला था... याइक्स! अच्छी खबर यह है कि अब मेरे घुटने में दोबारा वैसी सूजन या फ्लूइड नहीं जमा होना चाहिए, लेकिन बुरी खबर यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को डबल्स के लिए तैयार नहीं कर सकी.'
विंबलडन डबल्स में 6 बार की चैंपियन रही विलियम्स बहनों (सेरेना और वीनस) को इस साल टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई थी, जहां उनका सामना सोलाना सिएरा और कैमिला ओसोरियो से होना था. हालांकि, आयोजकों ने ऑर्डर ऑफ प्ले में कोर्ट तय नहीं किया था, जिससे सेरेना के हटने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी.
विंबलडन से पहले सेरेना ने क्वींस क्लब में विक्टोरिया म्बोको के साथ और बर्लिन डबल्स में कैरोलिना मुचोवा के साथ खेलकर वापसी की तैयारी की थी. हालांकि, इस ताजा चोट के बाद अब उनके आगे के कमबैक टूर पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वे इस साल के अंत में होने वाले यूएस ओपन तक पूरी तरह उबर पाएंगी या नहीं.