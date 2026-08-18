/हॉकी वर्ल्ड कप में महिला टीम की प्रचंड फॉर्म, साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंदा, एकतरफा जीत से खुला खाता

हाफ टाइम तक भारतीय टीम ने 3-0 से बढ़त बना ली थी. भारत की तरफ से पहले क्वार्टर पहले क्वार्टर में सुनेलिता टोप्पो ने 10वें मिनट में गोल दागा. साउथ अफ्रीका ने वापसी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया, लेकिन भारतीय डिफेंस को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी. पहले क्वार्टर में दबदबा बनाए रखने के बाद दूसरे क्वार्टर की भी शुरुआत शानदार रही. टीम की तरफ से नवनीत कौर ने 16वें मिनट में पेनल्टी का फायदा उठाया और इसे गोल में तब्दील कर दिया.