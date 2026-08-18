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हॉकी वर्ल्ड कप में महिला टीम की प्रचंड फॉर्म, साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंदा, एकतरफा जीत से खुला खाता

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम की प्रचंड फॉर्म नजर आ रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में चीन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद टीम इंडिया ने जीत का खाता खोल दिया है. टीम ने साउथ अफ्रीका को 6-1 से एकतरफा अंदाज में बुरी तरह रौंद डाला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 18, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:57 PM IST
हॉकी वर्ल्ड कप में महिला टीम की प्रचंड फॉर्म, साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंदा, एकतरफा जीत से खुला खाता
Image Credit: Hockey World Cup

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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