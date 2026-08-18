/हॉकी वर्ल्ड कप में महिला टीम की प्रचंड फॉर्म, साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंदा, एकतरफा जीत से खुला खाता

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने जीत का बिगुल बजा दिया है. पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6-1 से जीत दर्ज कर खाता खोल दिया है. हाफ टाइम में ही भारतीय महिलाओं ने मुकाबले में पकड़ बना ली थी. साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी शुरुआत के बाद मुंह के बल गिरी और अंत तक मुकाबला हाथ से पूरी तरह से फिस चुका था.
हाफ टाइम तक भारतीय टीम ने 3-0 से बढ़त बना ली थी. भारत की तरफ से पहले क्वार्टर पहले क्वार्टर में सुनेलिता टोप्पो ने 10वें मिनट में गोल दागा. साउथ अफ्रीका ने वापसी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया, लेकिन भारतीय डिफेंस को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी. पहले क्वार्टर में दबदबा बनाए रखने के बाद दूसरे क्वार्टर की भी शुरुआत शानदार रही. टीम की तरफ से नवनीत कौर ने 16वें मिनट में पेनल्टी का फायदा उठाया और इसे गोल में तब्दील कर दिया.
पहले हाफ के अंतिम छड़ों में 24वें मिनट में सुशीला चानू ने गोल दागा और टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी. तीसरे क्वार्टर में तीन गोल देखने को मिले. तीसरे क्वार्टर में दीपिका ने जलवा दिखाया और 8वें मिनट में चौथा गोल दागा. तीसरे क्वार्टर में अफ्रीका के पास खाता खोलने का गोल्डन चांस था क्योंकि टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन गोल में तब्दील नहीं हुआ.
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चौथे क्वार्टर में अफ्रीका का खाता पेनल्टी कॉर्नर से खुला. लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी. तीसरे क्वार्टर के आखिरी समय में लालरेम्सियामी और साक्षी राणा के गोल ने आंकड़ा 6-0 तक पहुंचा दिया था. हालांकि, मैच के आखिर में एक गोल दागगकर अफ्रीका की लाज बची और आखिरी क्वार्टर में किसी भी टीम को गोल नहीं मिला. जिसके चलते मुकाबला 6-1 पर खत्म हुआ.