वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में कितने पदक जीतेगा भारत? लॉन्च किए गए मेडल, दिल्ली में 104 देशों के एथलीट दिखाएंगे दम
Advertisement
trendingNow12927685
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में कितने पदक जीतेगा भारत? लॉन्च किए गए मेडल, दिल्ली में 104 देशों के एथलीट दिखाएंगे दम

World Para Athletics 2025: भारत में अब तक के सबसे शानदार खेल आयोजनों में से एक की मेजबानी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने नई दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शानदार मेडल लॉन्च कर दिए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में कितने पदक जीतेगा भारत? लॉन्च किए गए मेडल, दिल्ली में 104 देशों के एथलीट दिखाएंगे दम

World Para Athletics 2025: भारत में अब तक के सबसे शानदार खेल आयोजनों में से एक की मेजबानी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने नई दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शानदार मेडल लॉन्च कर दिए हैं. यह ऐतिहासिक आयोजन नई दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक होगा. इसमें 104 देशों के 2,200 से ज्यादा पैरा-एथलीट और सहायक कर्मचारी 186 पदक स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आएंगे. यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा-खेल आयोजन है.

मेडल की क्या खासियत?

लॉन्च किए गए मेडल पैरा-खेल, भारतीय विरासत और खेल उत्कृष्टता के सार को दर्शाते हैं. मेडल के सामने की तरफ पारंपरिक भारतीय कला से प्रेरित जटिल डिजाइन हैं, जिनके केंद्र में चैंपियनशिप का नाम और पैरा-एथलेटिक्स के प्रतीक हैं: एक व्हीलचेयर रेसर, एक डिस्कस थ्रोअर और भारत का राष्ट्रीय फूल - कमल. मेडल के दूसरी तरफ, "नई दिल्ली 2025" के ऊपर ब्रेल लिपि में नाम, कमल से प्रेरित पैटर्न और आधुनिक ज्यामितीय विवरण के साथ समावेशन को उजागर किया गया है. आकर्षक नीले रिबन के साथ, प्रत्येक मेडल संस्कृति, पहुंच और एथलेटिक उपलब्धि को दर्शाता है. मेडल लॉन्च के दौरान "उड़ान भर" गीत भी लॉन्च किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने मेडल जीतेगा भारत?

पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स की तैयारियों पर भारतीय पैरा एथलीटों के मुख्य कोच सत्यनारायण ने मेडल की संभावनाओं पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा,  ''तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. कमोबेश, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि भारत कितने पदक जीत सकता है.  भारत 20 से ज्यादा पदक जीत सकता है. टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं...''

ये भी पढ़ें: China Masters Badminton 2025: पीवी सिंधु का सुपर शो...नंबर-6 प्लेयर को बुरी तरह रौंदा, क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की

उड़ान भरने के लिए तैयार खिलाड़ी

पीसीआई के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा, ''इन पदकों का अनावरण एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है. वे सिर्फ जीत का ही नहीं, बल्कि प्रयास, समावेशन और लचीलेपन की भावना का भी जश्न मनाते हैं. 104 देशों के एथलीटों की मेजबानी करते हुए, नई दिल्ली एक विश्व स्तरीय चैंपियनशिप देने के लिए तैयार है जो सभी को प्रेरित करेगी.'' वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख पॉल फिट्जगेराल्ड ने कहा, "यह नया पैरालंपिक चक्र लॉस एंजिल्स 2028 की तरफ पहला बड़ा आयोजन है और हमें खुशी है कि यह नई दिल्ली में हो रहा है. 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैरा-खेल आयोजन होगा.''

स्वर्ण विजेताओं ने क्या कहा?

पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह ने कहा, ''जब भी मैं इस पदक को देखता हूं, तो मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है. इसे अपनी धरती पर जीतना सभी पैरा-एथलीटों के लिए एक सपना होगा, जो यह साबित करता है कि विकलांगता कभी अंत नहीं है.'' भारत के पैरालंपिक हाई जंप स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार ने कहा, ''इस ऐतिहासिक पदक अनावरण का हिस्सा बनकर मुझे बहुत गर्व और प्रेरणा महसूस होती है. ये पदक हर पैरा-एथलीट की यात्रा की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं- चुनौतियां, लचीलापन और आखिरी जीत. अपनी धरती पर उपलब्धि के इस प्रतीक के साथ प्रतिस्पर्धा करना सचमुच खास होगा और मुझे अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

World Para AthleticsWorld Para Athletics 2025

Trending news

Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
;