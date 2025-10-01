WPAC 2025: पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, दिल्ली में हंगरी की एथलीट ने जीता दिल, बनी गोल्डन गर्ल

WPAC 2025: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी की महिला एथलीट ने सभी का दिल जीत लिया है. इस एथलीट ने महिलाओं की लंबी कूद टी38 में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. इस खिलाड़ी का नाम लुका एकलर है जिन्होंने बुधवार को विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता. हंगरी की लुका ने 5.91 मीटर की छलांग लगाई. लुका एकलर ने अपना पुराना रिकॉर्ड (5.82 मीटर) तोड़ा.

मेंस का भी दिखा जलवा

जयदीन ब्लैकवेल (अमेरिका, पुरुषों की 400 मीटर टी-38) और ओलेक्सांद्र यारोवी (न्यूट्रल पैरा एथलीट, पुरुषों की शॉट पुट एफ-20) अन्य एथलीट थे, जिन्होंने नई दिल्ली 2025 में पांच दिनों की प्रतियोगिता में स्थापित विश्व रिकॉर्डों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी. 21 वर्षीय जयदीन ब्लैकवेल ने पुरुषों की 400 मीटर टी38 फाइनल में 48.00 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड समय बनाया. रविवार को चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर टी38 जीतने के बाद, उन्होंने बिना किसी चुनौती के शानदार जीत हासिल की.

Add Zee News as a Preferred Source

यूक्रेन को मिली हार

ओलेक्सांद्र यारोवी ने पुरुषों की शॉट पुट एफ20 फाइनल में मैक्सिम कोवल के साथ मिलकर यूक्रेन को 1-2 से हराया. कोवल ने अपने तीसरे प्रयास में 17.73 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया. मलेशिया के मुहम्मद जियाद जोल्केफली ने भी 17 मीटर से अधिक की दो थ्रो के साथ यूक्रेन को कड़ी टक्कर दी. हजर सफरजादेह गहदेरीजानी (ईरान) फिनिश लाइन से चूक गईं और महिलाओं की 400 मीटर टी12 स्पर्धा का स्वर्ण पदक मात्र सौवें सेकंड से हार गईं. शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखने के बावजूद उन्हें रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा. अन्ना कुलिनिच-सोरोकिना ने स्वर्ण जीता.

चूक गया चीन

चीन के पास पदक तालिका में ब्राजील से आगे निकलने का मौका था, लेकिन महिलाओं की 100 मीटर टी11 स्पर्धा के फाइनल में ब्राजील की जेरुसा गेबर ने 11.81 सेकंड के प्रयास के साथ एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीतकर ब्राजील को आगे रखा. जेरुसा गेबर के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ब्राजील 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है. चीन 7 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है. पोलैंड और भारत तीसरे और चौथे स्थान पर है. भारत के पास वर्तमान में 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हैं.