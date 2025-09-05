वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का ऐलान, टीम इंडिया में हरियाणा के सबसे ज्यादा खिलाड़ी
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का ऐलान, टीम इंडिया में हरियाणा के सबसे ज्यादा खिलाड़ी

World Para Athletics Championships 2025: भारत पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी इस बार नई दिल्ली में करने वाला है. 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाला यह इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इसके लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:23 PM IST
World Para Athletics Championships 2025: भारत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी इस बार नई दिल्ली में करने वाला है. 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाला यह इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इसके लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया गया है. इसमें देश भर के एक से बढ़कर एक पैरा-एथलीटों को जगह दी गई है. भारतीय दल का नेतृत्व स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल करेंगे.

ये दो स्टार होंगे ध्वजवाहक

भारतीय दल में शीर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को शामिल किया है. इसमें प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, होकाटो, सिमरन शर्मा, प्रीति पाल, नवदीप सिंह, धर्मबीर नैन, प्रणव सूरमा और कई अन्य जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले धर्मबीर नैन और दो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली रनर प्रीति पाल को ओपनिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक चुना गया है.

हरियाणा के सबसे ज्यादा प्लेयर

इस प्रतियोगिता मेजबानी भारत के पैरा एथलेटिक्स ढांचे की मजबूती को दिखाएगा. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में सबसे ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ी हैं. वह 31 एथलीटों को मौका दिया गया है. उनके बाद उत्तर प्रदेश के 12, गुजरात के 5, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड के 4-4 खिलाड़ी इवेंट में उतरेंगे. तमिलनाडु के 3 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. तेलंगाना के दो एथलीट इसमें शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, दिल्ली, पंजाब, मेघालय, आंध्र प्रदेश और केरल के एक-एक एथलीट इवेंट में नजर आएंगे.

104 देशों के खिलाड़ी आएंगे नजर

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर के 2200 से अधिक खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ नजर आएंगे. इसमें 104 देशों के प्लेयर हिस्सा लेने वाले हैं. इस दौरान 186 मेडल इवेंट होंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

World Para Athletics Championships

