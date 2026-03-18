World Pulse summit: साइना नेहवाल को याद आए संघर्ष के दिन... बिना फिजियो-ट्रेनर ऐसे बनीं सुपरस्टार, मिला WION Icon Award

World Pulse Summit: भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को बुधवार (18 मार्च) को नई दिल्ली में आयोजित 'वर्ल्ड पल्स समिट' में 'WION आइकन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया. 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड स्थापित किए. वह नंबर-1 की रैंकिंग हासिल करने वाली भारत की पहली महिला हैं. उन्होंने 2015 में यह कीर्तिमान स्थापित किया था. उनसे पहले तब तक पुरुषों में सिर्फ प्रकाश पादुकोण ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

साइना BWF (बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन) के हर बड़े व्यक्तिगत इवेंट में कम से कम एक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं. महिला खिलाड़ियों की एक पूरी पीढ़ी को बैडमिंटन अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली साइना ने अपने देश के लिए आंकड़ों में दिखाई देने वाली उपलब्धियों से कहीं ज्यादा काम किया है. 'वर्ल्ड पल्स समिट' में बोलते हुए साइना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेमिसाल सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया. साइना ने बैडमिंटन खेलना उस दौर में शुरू किया था, जब भारत में इस खेल में उनके लिए कोई महिला रोल मॉडल नहीं थी, जिसे देखकर वह प्रेरित हो सकें. ऐसे में यह उनकी मां ही थीं, जिन्होंने उन्हें एक ओलंपियन और विश्व चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित किया.

ये भी पढ़ें: ग्लोबल टेंशन, युद्ध और बिखरती एकता के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम सच में एक दुनिया-एक परिवार हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

मां की बात पर साइना को नहीं होता था यकीन

अपनी अटूट हिम्मत, दृढ़ संकल्प और कड़ी ट्रेनिंग के दम पर साइना ने एक दिन अपनी और अपनी मां के इस सपने को सच कर दिखाया. यह सब मेरी मा की वजह से है... 'वर्ल्ड पल्स समिट' में साइना ने अपनी बात की शुरुआत अपनी मां को श्रेय देते हुए की. उनकी वजह से आज वह देश में बैडमिंटन की दुनिया की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार हैं. उन्होंने कहा, ''मुझे खेल बहुत पसंद थे. हम हमेशा अपनी मां की बात मानते थे, क्योंकि हम उन्हें कभी 'नहीं' नहीं कह पाते थे.'' साइना ने कहा, "मेरी मां मुझसे कहती थीं- तुम एक ओलंपियन बनोगी और वर्ल्ड चैंपियन भी. मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं होता था.

ये भी पढ़ें: WION World Pulse: 'बैलेंस शीट के ब‍िना भी खड़ा कर सकते हैं शानदार बिजनेस...', NSE चीफ अशोक कुमार बोले

मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था: साइना

साइना के लिए टॉप पर पहुंचना आसान नहीं था. उन्होंने अपने बचपन के संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया. आज के जमाने में खेल जितने ज्यादा आधुनिक और पेशेवर हो गए हैं, उस समय साइना के पास वैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी. साइना ने कहा, ''उस समय मेरे पास कोई ट्रेनर या फिजियो नहीं था, लेकिन मेरी मां और गोपी सर (पुलेला गोपीचंद) की बदौलत ही मैं यहां तक पहुंच पाई. मेरे पास कोई महिला रोल मॉडल नहीं थी, जिसे देखकर मैं प्रेरणा ले सकूं, इसलिए मैं प्रकाश सर को अपना आदर्श मानती थी.''

ये भी पढ़ें: भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.... WION मंच से शेखावत का बड़ा संदेश

क्रिकेट के बाद बैडमिंटन

देश में बैडमिंटन के बढ़ते हुए महत्व के बारे में बात करते हुए साइना ने कहा, ''भारत में बैडमिंटन दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है (क्रिकेट के बाद). मुझे उम्मीद है कि हम 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का लक्ष्य रखेंगे. अगर ऐसा होता है तो भारत को इस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए.''