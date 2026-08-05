ब्रॉक लेसनर ने लिया प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास, 26 साल लंबे करियर को दिया विराम

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के दिग्गज ब्रॉक लेसनर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है. ब्रॉक लेसनर ने अपने 26 साल से भी ज्यादा लंबे करियर को विराम दे दिया है. ब्रॉक लेसनर ने प्रमोशन के एक बड़े इवेंट 'समरस्लैम' में नाइजीरिया के उभरते हुए रेसलिंग स्टार ओबा फेमी से हारने के बाद प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की. 49 साल के ब्रॉक लेसनर कई बार WWE चैंपियन रहे हैं. ब्रॉक लेसनर ने 'द पैट मैकेफी शो' में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया.
अपने शानदार कॉम्बैट स्पोर्ट करियर के दौरान उन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) और न्यू जापान प्रो रेसलिंग (NJPW) में भी हिस्सा लिया था. 'द पैट मैकेफी शो' में लेसनर ने साफ किया कि फेमी के खिलाफ उनका मुकाबला उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा. उन्होंने यह भी माना कि अप्रैल में रेसलमेनिया 42 में फेमी से हारने के बाद उन्हें लगा था कि एक इन-रिंग परफॉर्मर के तौर पर उनका सफर खत्म हो गया है, और उन्होंने अपने ग्लव्स और जूते रिंग में ही छोड़ दिए थे.
ब्रॉक लेसनर ने हालांकि वापसी करने का फैसला किया और मई में 'क्लैश इन इटली' में 28 साल के फेमी को हराया, हालांकि आखिरकार समरस्लैम में 'हेल इन ए सेल' मैच में वह इस उभरते हुए स्टार से हार गए. मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने सम्मान के तौर पर ओबा फेमी का हाथ ऊपर उठाया और उन्हें 'WWE का भविष्य' बताया, जबकि खुद को 'बीता हुआ कल' कहा. शो में ब्रॉक लेसनर ने कहा, 'मैं आज दुनिया को यह बताने आया हूं कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है. यह दिन मेरे लिए बहुत भावुक था. यह थोड़ा अजीब था. जब ओबा फेमी ने रेसलमेनिया में मुझे पटखनी दी, तो मैंने कहा, 'मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया है.'
ब्रॉक लेसनर के इस ऐलान के साथ ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सबसे शानदार रेसलर में से एक के करियर का अंत हो गया. 49 साल के ब्रॉक लेसनर दो बार 'ऑल-अमेरिकन' और दो बार 'बिग टेन चैंपियन' रहे. WWE के साथ जुड़ने से पहले, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व करते हुए रेसलिंग में NCAA डिवीजन 1 नेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी. ब्रॉक लेसनर के इस अनाउंसमेंट से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे अनोखे और सफल करियर में से एक का अंत हो गया है.
दो बार के ऑल-अमेरिकन और दो बार के बिग टेन चैंपियन, ब्रॉक लेसनर ने साल 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के लिए रेसलिंग में 'NCAA Division I' नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, जिसके बाद उन्होंने एक प्रो रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. अपनी जबरदस्त फिजिकैलिटी, इन-रिंग एबिलिटी, एथलेटिसिजम और अपने ट्रेडमार्क 'F5' फिनिशिंग मूव के साथ, ब्रॉक लेसनर ने साल 2002 में ड्वेन 'द रॉक' जॉनसन को हराकर अपने 10 WWE चैंपियनशिप टाइटल्स में से पहला टाइटल जीता था. वह दो 'रॉयल रंबल' मैच (2003 और 2022) में भी जीते, 'किंग ऑफ द रिंग' टूर्नामेंट (2002), 'मनी इन द बैंक' लैडर मैच (2019) जीता था.