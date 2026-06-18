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चेहरे पर तेजाब झेलने के बाद भी नहीं मानी हार, पुर्तगाल के खिलाफ गोल दागकर रो पड़ा ये खिलाड़ी; जानें दर्दभरी कहानी

FIFA World Cup 2026: योआन विसा ने पुर्तगाल के खिलाफ ऐतिहासिक गोल करके कांगो का 52 साल का सूखा खत्म किया. एसिड हमले के खौफनाक अनुभव से उबरकर वर्ल्ड कप हीरो बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:43 PM IST
चेहरे पर तेजाब झेलने के बाद भी नहीं मानी हार, पुर्तगाल के खिलाफ गोल दागकर रो पड़ा ये खिलाड़ी; जानें दर्दभरी कहानी
Image Credit: डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो के योआन विसा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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