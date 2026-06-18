FIFA World Cup 2026: योआन विसा ने बुधवार को ह्यूस्टन में पुर्तगाल के खिलाफ डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो का 52 वर्षों में पहला वर्ल्ड कप गोल करके इतिहास रच दिया. उनके स्टॉपेज-टाइम हेडर की मदद से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने 1-1 से ड्रॉ खेला. यह 1974 (जब देश को जायरे के रूप में जाना जाता था) के बाद से वर्ल्ड कप में उनकी पहली उपस्थिति और पहला गोल था. मैच के छठे मिनट में जोआओ नेवेस ने पुर्तगाल को बढ़त दिलाई थी, लेकिन विसा के गोल ने कांगो को ऐतिहासिक अंक दिलाया
चार साल पहले विसा की आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी. अगस्त 2021 में लैतितिया पी. नाम की एक महिला ने प्रशंसक बनकर उनके घर पर ऑटोग्राफ मांगा और उनके चेहरे पर तेजाब (एसिड) फेंक दिया. उस समय विसा का परिवार भी वहां मौजूद था. बाद में यह भी सामने आया कि उस महिला ने विसा की बेटी के अपहरण की कोशिश की थी, जिसके लिए उसे 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई.
History for Congo DR!
Yoane Wissa scores their first-ever @FIFAWorldCup goal pic.twitter.com/NWsXu8nFnU
— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
विसा ने मुकदमे के दौरान बताया कि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन पर तरल पदार्थ फेंका गया, जिससे वह चीख पड़े और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आँखें जल गई हैं और हर घंटे उन्हें साफ़ करना पड़ता था. विसा ने कहा, ''वह एक बुरा सपना था. तब से मैं कोई भी शोर सुनकर घबरा जाता हूं. मुझे दोनों आंखों की सर्जरी करानी पड़ी और अब पूरी जिंदगी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना होगा.''
इस हमले के कारण उनका ब्रेंटफोर्ड ट्रांसफर छह महीने के लिए टल गया और वह प्री-सीजन ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सके. विसा ने बताया कि हमले के बाद वे काफी अलग-थलग हो गए और अजनबियों के बीच रहना उनके लिए मुश्किल हो गया. हालांकि, उनके तत्कालीन मैनेजर क्रिस्टोफ पेलिसियर ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की और उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे और संकल्प की जमकर तारीफ की. विसा ने अपने चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से भी इनकार कर दिया क्योंकि वह इसे अपने व्यक्तिगत इतिहास का हिस्सा मानते हैं.
विसा आखिरकार सितंबर 2021 में ब्रेंटफोर्ड में शामिल हुए, जहां उन्होंने चार सीजन में 149 मैचों में 49 गोल किए. इसके बाद वे लगभग 55 मिलियन पाउंड के सौदे में न्यूकैसल यूनाइटेड चले गए. न्यूकैसल में उन्होंने दिग्गज एलन शीयरर की प्रसिद्ध 'नंबर 9' की जर्सी पहनी. विसा ने बताया कि फुलहम के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले उन्हें खुद शीयरर का एक मोटिवेशनल मैसेज मिला था, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया.
1 - Yoane Wissa has netted Congo DR's first ever FIFA World Cup goal.
It's the first time a country's first goal has been scored by a player who plays for a @premierleague club since Everton's Tim Cahill scored Australia's first in 2006.
History. pic.twitter.com/mxFsBaERkn
— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
बुधवार को ह्यूस्टन में कांगो के लिए वही नंबर नौ की जर्सी पहनकर विसा ने मैच के आखिरी पलों में गोल दागा और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. यह गोल न केवल एक खिलाड़ी की सफलता थी, बल्कि उस अटूट इच्छाशक्ति की जीत थी जिसने एक भयानक हमले और अंधेपन के खतरे को हराकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई.
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